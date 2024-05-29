陳樂怡：同程旅行現價值博　上望...

按業務分類而言，交通票務收入按年增長25.6%，住宿業務收入按年增長15.6%，包括酒店管理業務在內的其他業務增速最快，按年增長36%。酒店管理全國快速擴張，廣告及會員計劃亦高速增長。

平均月付費用戶數目健康增長，按年增長2.9%至4,260萬人，下沉市場用戶為主要動力。非一線城市註冊用戶數達87%，80%用戶來自於微信小程序，其中在微信平台上超過70%的新付費用戶來自非一線城市。我們看好公司與騰訊穩定的合作關係，可善用其流量優勢，捕捉內地旅遊需求復甦。尤其是出境遊市場，季內國際機票銷量大幅增長逾260%，得益於公司積極擴大全球供應鏈，國際酒店客房間夜的銷售量亦按年增長超150%。另外，公司通過線下旅行社開拓度假業務，實現垂直擴張策略，可更全面接觸客戶及提升服務體驗。

估值上，市場預測公司2023-2026年間，收入及經調整利潤年複合增長分別達到27.4%及18.2%，現價對應24財年預測市盈率15.6倍，較過去五年平均水平低近1個標準差。股價經過近期調整，現價值博。端午節假期及暑假檔期有望成為短線催化劑，向上阻力位21元，支持位為15.7元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)