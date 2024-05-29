CFC協會：88%港畢業生對前途具信心　高於全球平均值

全球投資專業人士組織CFC協會一份報告顯示，畢業生對就業前景感樂觀，有88%香港受訪畢業生對畢業後前途有信心，不單跑贏全球平均的78%，按年亦增21個百分點。該協會亞太區考試發展高級總監楊啟之認為，隨着本港社會氣氛好轉，加上人才、投資移民及等措施落地，反映政府對人才重視，令畢業生更有信心。

報告指，金融業「冧莊」，有近三成畢業生視為就業首選。她坦言，地緣政治緊張局勢、宏觀經濟環境等多重夾擊，香港正面對挑戰，但本港國際金融中心非一兩日建成，無論在專業服務、金融基建等，仍然有其獨特優勢，形容「底子厚」。

她指，隨着內地市場進一步改革開放，企業「走出去」，香港作為外資進入中國市場的窗口將會受惠，而其作為最大離岸人民幣中心，也會有更多人民幣產品推出，將帶動金融市場發展及推動人才需求。

中國內地青年失業率4月微跌0.6個百分點至14.7%。無獨有偶，該報告亦顯示，有87%內地受訪畢業生對前景有信心，按年增2個百分點。

不過，有68%認為人工智能(AI)出現，更難找到理想工作，但95%本港受訪者認為AI或自動化對職業成功至關重要，顯著高於全球平均的66%，更有99%相信了解如何使用AI等工具，有利其就業前景。楊氏解釋，AI或自動化確實會減少部分工作崗位，而愈來愈多的工種也可以應用到AI，因此更需要認識有關技術。

事實上，畢業生認為需要額外才能，方能吸引僱主，現實工作經驗、實際技能及專業學科知識被視乎三大顯著優勢。有98%香港畢業生認為在目前就業市場中，進修和專業資格非常重要。

楊啟之指，今年2月進行的特許金融分析師(CFA)一級資格試，已加入Python編程等數據科學相關的實用技巧單元，合格率達44%，已回到新冠疫情前34%至44%水平。另外，在2023年10月至今年4月，全球共有1.34萬報讀協會的ESG 課程，單計亞太區，有1.04萬人，而當中8成來自香港，對此感到驚喜，認為與港府推動可持續綠色金融發展有關。在市場競爭愈趨激烈，相信將帶動專業資格、課程等需要。