NETA夥大昌行強強聯手　發布NETA X最新智能純電SUV

【特約報道】近年新能源汽車大行其道，香港作為緊貼潮流的國際級大都會，也成為眾多新能源車企的兵家必爭之地。科技新能源NETA汽車正式進駐香港，全新九龍灣旗艦陳列室於上周五(24日)隆重開業，同時發布最新智能電車NETA X；兩強攜手共拓香港市場，實踐綠色駕駛，為港人提供「觸手可及的高品質智能電動車」。

開幕當日，NETA Auto副總裁、海外事業部總裁周江完成一系列典禮流程，又與首批車主出席NETA AYA抵港儀式後，火速趕赴本網專訪，他坦言，「我們滿懷熱情努力推廣NETA，期待獲得更大發展」。

他表示，2024年是NETA在高質量、健康的軌道上走得更遠的重要節點。NETA今年將加大、加快國際化布局，進駐50個國家，開拓500個銷售及服務網點。

對於如何迅速開拓海外市場？他透露，NETA將會以委託代理以及開設子公司的方法應對。在新能源汽車相對成熟的市場，例如香港，就委託了有超過50年本地汽車分銷及代理經驗的大昌行進行銷售。至於其他市場則以開設子公司的形式發展，如泰國及巴西等中南美洲國家。

他指出，NETA應對全球化挑戰的戰略思想是「雙50」，期望未來海外銷售佔整體銷售50%，當中50%由本地化生產。公司認為，全球化應該與本地化相結合，同時迎合及滿足不同國家的安全標準及法規，才能達致可持續發展。

目前，NETA汽車已在泰國成立子公司，組裝工廠也已啟動量產，目前年產量約3萬輛；當地通路拓展至50家，現時NETA V純電動車銷量在泰國市場排名第二。泰國工廠將作為NETA在東南亞的主要生產製造中心之一，為泰國和更多海外市場提供右舵車型。

而隨着全球化進程加快，NETA計劃建立3個海外組裝工廠和6個全球零件倉庫，確保海外市場高效交付、用戶用車售後無憂。海外工廠包括已在營運的泰國生態智慧工廠、印尼智慧工廠；另NETA已於今年1月，與一家馬來西亞公司簽署合作協議，將共同建造工廠，計劃2025年開始投入生產。

雖然NETA的全球化格局宏大，但仍然重視香港市場！周氏盛讚香港是中西文化薈萃、極具魅力的多元化市場，可以發揮新能源車市場的「晴雨表」作用，是NETA自我檢視、成長和增值的關鍵。

此外，NETA在今年3月20日與港府簽約，成為港府重點企業夥伴。而香港作為特別行政區，擁有多項有利創新發展的獨特優勢，產業政策有助新能源車企發展，推動新型工業化、培育本地人才，配合融資優勢，對NETA全球化的快速推進有不可取代的重要作用。

因此，NETA不但會在香港設立國際總部，還會按計劃在港建立海外智慧研發中心和大數據中心，推動NETA向全球擴張業務。

全新SUV NETA X功能齊備 智能舒適

作為NETA最新旗艦級電動SUV，NETA X在品質、空間、外觀、智能和安全等方面實現全面升級。2,770毫米的超長軸距與508公升的超大尾箱空間，帶來寬敞舒適的乘坐體驗。車內配備15.6吋非常實用的中控大屏，更配置了最新的「NETA L2 等級智能駕駛輔助系統」，協助車主可以輕鬆處理路面狀況。NETA X現以首展優惠價 HK$229,800起(新一換一稅制)登陸香港，為車迷開啟無拘無束的智能駕駛新體驗。

NETA將於本周末舉辦「Electrifying the Way Forward」車展，讓更多人了解其科技魅力。

地址：大埔超級城 Zone C 中庭

日期：6月1日至6月4日（本周末至下星期二）

時間：上午10時至晚上8時