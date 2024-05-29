聯想與沙特主權財富基金戰略合作　發20億美元換股債

聯想集團將向Alat埃耐特發行20億美元(約156.23億港元)的零息可換股債券，3年到期時可按初始轉股價每股10.42港元，較上日收市價12.04元折讓13.5%，悉數轉換為14.99億股股份，佔擴大後股本10.78%。債券發行須待完成前獲監管部門批准及其他條件滿足後方可作實。發行可換股債券的所得款項淨額19.8億美元(約154.67億港元)，將用於償還公司現有債務以及補充營運資金及一般企業用途。

此戰略合作與投資將促進聯想集團加速轉型，增強全球影響力，並強化全球製造業的多元化布局，同時利用中東和非洲(MEA)地區資訊科技和企業服務市場的成長潛力，推動聯想集團的業務發展。

此次戰略合作包括聯想集團在沙特阿拉伯首都利雅得新建中東和非洲市場地區總部，並在該國新建個人電腦與伺服器製造基地，為該地區的客戶提供服務。

另外，聯想集團宣布，建議以發行價每份認股權證1.43元，發行11.5億份認股權證，所得款項總額16.445億元。公司打算將建議發行認股權證所得款項淨額用於償還現有債務以及一般企業和營運資金用途。

認股權證的認購期為3年，初始行使價為12.31元，每份認股權證可認購1股股份。假設認股權證按初始行使價獲全數行使，將導致發行11.5億股股份，佔公司擴大後股本約8.5%。

董事會認為，3年期的認股權證發行乃集團籌集額外資金以支持未來增長的良機，並沒有即時攤薄作用，同時可擴闊公司的資本基礎，這進一步體現了對公司持續推動的戰略轉型、全球市場領導地位及業務增長勢頭的信心。此外，認股權證不計息，及建議發行認股權證概無對現有股東的股權產生任何即時攤薄作用。

建議發行認股權證將以私募方式進行，公司已委聘花旗環球金融亞洲為配售代理。