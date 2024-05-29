高山企業優化業務　涉足內地演藝事業

參與投資《九龍城寨》延續篇

《十四五規劃綱要》香港定位為中外文化藝術交流中心，過去香港影藝娛樂事業處於行業領導地位，走進過荷李活等多個國際大舞台，而配合國家政策，特區政府加大力度推出政策推動演藝文化發展，高山企業看準商機，染指電影及演藝娛樂事業。近期港產片大賣，其中風靡中、港的話題電影《九龍城寨之圍城》，暫時兩地票房合計已近7.5億港元，電影更入圍第77屆康城影展「午夜展映單元」，廣受市場歡迎，贏盡口碑。

另一部高山企業有份投資的電影，是今年初上畫的《臨時劫案》，由郭富城、林家棟、任賢齊及張可頤領銜主演，被喻為久違的香港特色電影，就連殿堂級導演杜琪峯亦大讚該部電影，暫時兩地票房合計已近2.5億港元。除電影之外，高山企業亦涉獵演唱會，投資好評如潮的梁詠琪(Gigi)演唱會，據悉Gigi更已簽約成為旗下公司歌手。

統計顯示，2023年內地全年票房接近550億元人民幣，創近4年新高；而網上娛樂平台去年全年觀影人次亦接近13億，較前年增長超過80%，加上特區政府去年底推出「開拓內地電影市場資助計劃」，支持本港和內地文化企業投資和推動香港導演的製作，增加文化交流撥款，鼓勵香港演藝團體衝出香港到外地演出、參加展覽或活動等，高山企業認為這是一個良好契機，將加大投資力度配合。