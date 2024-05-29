差估署：4月私宅售價指數升0.29%　首4個月跌0.84%

全面撤辣後本港住宅樓價持續回升，差餉物業估價署周三(29日)公布的臨時數據顯示，2024年4月私人住宅售價指數報308.7點，按月再升約0.29%，已連漲兩個月，累升約2.08%。而今年首4個月則仍下跌約0.84%。

上月私宅售價指數較2021年9月的歷史高位398.1點，低出約22.46%。

此外，今年4月私宅租金指數報186.9點，按月上升約0.92%，並連漲兩個月。今年首4個月則上升約0.48%。

4月兩類面積單位售價指數，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位升幅較大，該指數最新報310.2點，按月漲約0.32%，連升兩個月，累漲約2.14%。而首4個則仍下跌約0.77%。

至於實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數，該指數最新報277.9點，按月升約0.29%，亦連漲兩個月，累升約1.35%。該指數4個月仍挫約0.93%。

此外，據該署臨時數據，4月各區實用面積431方呎以下細單位平均呎價走勢各異，其中，只有港島區上升。

該區最新平均呎價報約12,974港元，按月回升約3.34%，今年首4個月則仍然累挫約6.68%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約557萬元。

至於九龍區細戶按月跌幅較大，平均每方呎售價最新報約10,990元，按月再挫約1.67%，連跌兩個月，累挫約4.13%。首4個月累跌約1.26%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約472萬元。

上月新界區細單位平均每方呎售價最新報約10,571元，按月跌約1.53%。而首4個挫約0.48%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約454萬元。