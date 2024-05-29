比亞迪新一代混動技術面世　續航2100公里冠全球

搭載第五代DM技術的兩款新車，秦L DM-i及海豹06 DM-i同日上市。值得一提的是，兩款車型實現同價位定價，售價區間為9.98萬至13.98萬元人民幣。公司指兩款新車在實測中，百公里油耗均小於2.5公升，綜合續航里程均超過2,300公里。

董事長王傳福稱，在插電式混合動力技術上，中國汽車產業已走在世界之巔。「現在全球每賣出4輛插混車型，就有3輛來自中國品牌。」他自豪地表示，最先進的插混技術在中國。

王傳福指，目前中國的插混市場早已不是「無人之境」，長安、上汽、奇瑞、吉利、長城等紛紛推出自己的插混技術，中國品牌的插混車型已經超過百款，各家車企呈現出你追我趕、百花齊放的態勢。在國際市場上，以日系為主導的混動神話徹底被中國品牌打破。

業界人士認為，比亞迪此舉可能會進一步擠壓燃油車生存空間。王傳福在會上也直言，當下新能源車已經成為主流，燃油車則成為非主流。此外，業界人士並指，比亞迪插混轎車產品未來主要面對合資燃油轎車的競爭。比亞迪優勢包括，配置上顯著高於競爭產品帶來的性價比；插混系統帶來的更低油耗，戳中消費者的痛點。