報告：62%港高淨值投資者擬增私募及對沖基金配置

線上財富管理平台 Endowus智安投發布《2024年高淨值人士投資情緒洞察報告》顯示，在經濟持續不明朗的背景下，62%香港高淨值投資者及42%新加坡高淨值投資者計劃增加對私募市場和對沖基金的配置，並積極尋求比現有投資組合更好的回報。兩地受訪的高淨值投資者均表示，願意承擔一定風險以實現資本增值（香港 41%；新加坡 45%），超過兩成人表示願意承擔更大風險以實現最大回報（香港 26%；新加坡 25%）。

被問及對當前投資組合最關注的問題時，新加坡受訪者表示對投資表現不佳及回報遜色感到失望，有48%的受訪者認為他們的回報仍有提升的空間，有33%香港受訪者同樣有此回應。儘管香港受訪者也在尋求更好的回報，但他們最關心的問題（36%）是投資組合缺乏多元化，亦不知道如何進一步分散投資。另外，有 33%香港受訪者認為高昂的費用侵蝕了他們的整體回報。

香港的高淨值投資者或對投資組合有更長遠的想法，三分之一（32%）的投資者擔心他們的退休儲備是否足夠。相比之下，新加坡只有五分之一（21%）的受訪者擔心退休問題。香港受訪者還積極考慮財產繼承的規劃，有35%的投資者強調這個需求，此關注位例第二位。

報告訪問了香港及新加坡兩大財富管理中心近500名高資產淨值投資者，揭示他們在獲取及管理私募市場及對沖基金投資時的偏好和面對的障礙。