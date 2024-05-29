萊坊王兆麒：樓市氣氛好轉 上半年仍睇跌最多5%

萊坊高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，4月官方私人住宅樓價指數上升，反映市場在政府撤辣後出現報復式反彈，按月價量齊升，惟高息口及新盤貨尾量囤積等因素，繼續拖慢樓價回升步伐。

財政預算案全面撤辣後市場購買意欲明顯增強，樓市氣氛明顯好轉，不過，短期內二手樓價受一手銷售影響將繼續走弱。他稱，維持預測今年樓價走勢呈L型，上半年仍有機會下跌約3至5%，下半年略為回穩，全年走勢由持平到下跌約5%。

王又指，市場預期美國減息將會略為延遲，而香港最快第三季後半部才開始減息，預計高息因素在上半年繼續影響上車買家、換樓人士及新做按揭。

事實上，撤辣後新盤銷情不俗，市場貨尾量略為回落，但預計貨尾量要再減少約8,000至10,000伙後，才有利樓價明顯回升。而發展商會積極減價去貨，推盤時符提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。

預期市場消化利好消息後，按月整體成交將徘徊在5,000宗左右水平，惟在減息前市場整體購買力仍然不足，預計今年一、二手成交量會在48,000-53,000宗。

另外，政府「高才通」計劃令勞動人口及高收入人士規模回升，對住宅租賃需求繼續有剛性支持，預計今年租金繼續上升約5至8%左右，整體租金回報率提升至近3厘。當中，中小型住宅租金升幅將跑贏豪宅。