張智威：港股整固後再上　聯想未宜沾手

港股持續調整，即市再跌近300點。不過，信誠證券聯席董事張智威認為，恒指早前由低位累升已多，出現回吐亦屬正常，加上期指結算將至，大戶高位食胡亦令市況波動。事實上，北水繼續流入港股，大市成交仍算暢旺，後市未宜看得太悲。走勢上，恒指有機會先行在18,000至19,000點上落，若內地有更多支持港股的政策消息出台，料大市整固過後有力再上，投資者不妨先減磅，待港股回升時再入市。

隔晚美股三大指數個別發展，納指突破17,000點，再創新高。其中英偉達(NVDA)升近7%，總市值達2.8萬億美元。張智威指，英偉達食正AI概念，有貨的投資者「不要問只要信」，繼續持有博再創新高。

另外，中國大基金第三期成立，註冊資本3,440億元人民幣，主要投資在集成電路產業。他認為對中資晶片股刺激作用有限，始終內地造芯技術仍有改善空間，加上市場憂慮美國或繼續打壓中資半導體企業，料板塊難有起色。