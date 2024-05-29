利嘉閣陳海潮：二手樓價續受壓　暫難扭轉跌勢

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，差餉物業估價署最新公布樓價連升兩月，反映撤辣效果，不過4月升幅顯著收窄，相信是受新盤低價開售搶灘所拖累，令二手業主叫價難以持續企硬。

有見近期發展商仍以低價開盤，實行求量不求價，相信對二手業主將繼續構成壓力。在購買力大量流向一手市場下，部分心急的業主恐需相應降價賣樓，而令二手樓價受壓。陳預期，下次公布的5月樓價只能橫行，6月甚至有機會倒跌約0.5%，令第二季樓價出現約0.21%的輕微跌幅，即上半年樓價恐要累跌約1.33%，暫時難扭轉跌勢。

至於下半年走勢方面，主要留意三大因素。其一是息口走勢，何時可以實現減息；其次是新盤定價，要持續低開，抑或慢慢加價。再者，是專才及高才來港入市置業的力度。若上述三大因素均向好，全年樓價仍然樂觀，料可以錄得升幅，否則最多只能平穩，甚或延續過去兩年的跌勢。

至於，租金走勢方面呈現與樓價背馳的狀態，4月租金指數升幅擴大，並創下逾4年新高。預期在專才及高才持續進駐，加上留學生陸續為新學年部署租入單位，5月及6月租金升幅料續擴大，次季升幅有機會近3.5%，全年租金有力挑戰逾一成的升幅。