IMF：內地宜優先向房地產行業提供財政支持

國際貨幣基金組織(IMF)第一副總裁戈皮納特(Gita Gopinath)表示，IMF認為，中國房地產行業的問題，需要更全面的一籃子政策去解決，財政政策應優先為房地產行業提供一次性的中央政府財政支持。

她指，優先任務是調動中央政府資源，幫助預售未竣工房屋的買家，加快推進房屋完工，為處置資不抵債的開發商鋪平道路。允許更大的價格靈活性，同時監測及減輕潛在的宏觀金融溢出效應，可以進一步刺激住屋需求，並有助於恢復市場平衡。

她表示，宏觀經濟政策應着眼於支持內需及緩解下行風險。今年實施的貨幣政策寬鬆是值得歡迎，但由於通脹低，而且產出低於潛在水平，相信仍有進一步放鬆貨幣政策的空間，提高匯率靈活性將能降低通縮風險，並有助於吸收外部衝擊。

她又指，為實現高質量的經濟增長，需要開展結構性改革，以應對不利因素，並解決潛在失衡。重點任務包括加強社會安全網，從而實現向消費傾斜的經濟再平衡，通過開放服務業來提高增長潛力，並創造就業機會。

戈皮納特提到，中國利用產業政策來支持重點行業，可能導致國內資源配置不當，並可能對貿易夥伴產生影響。縮減此類政策，並取消貿易及投資限制，將能提高國內生產率，並緩解全球碎片化壓力。