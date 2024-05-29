領展：不擔心北上消費影響零售　但也不掉以輕心

他解釋以集團深圳的領展中心城為例，平日人流香港人佔一兩成，假日佔四五成。故他相信平日一至五香港人都要買餸煮飯或出街食飯，不會特意去深圳買餸，對街市和餐飲持續有需求，相關零售表現穩健，不停有人查詢想租用，去年就有幾百個新租客進駐。

另外，集團上年度收入，不少是靠新購入的境外資產所帶動。王國龍表示，公司供股後經常被問到何時會有新的併購行動，但他說，由於目前利率成本上升，集團對資產的回報要求亦會上升，故要重質不重量，希望大家「畀啲耐性」有新收購的時候會盡快公布。內地和香港、新加坡、澳洲、日本的物業都會是考慮的範圍。

首席財務總監黃國祥補充，早前集團公布收購萬科上海七寶廣場餘下50%權益，內部回報率達10至15%，外人看來看似很高，但在目前融資成本之下對公司來說只能說是一個合理的回報。他又指，集團將會繼續提升定息債的比例至最高70%，以減低加息或高息環境持續帶來的影響。至於基金單位回購，今年將會繼續，但沒有定下特定的回購額度。

王國龍則表示，集團已進行了一次供股來減債，未來除了會增加定息貸款的比例外，亦尋求出售資產的機會套現減債。