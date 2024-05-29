萊坊：4月港島甲廈空置率升至12.6%　創紀錄新高

萊坊發表最新的《香港每月物業市場報告》指出，4月港島區整體甲級寫字樓空置率按月上升約0.4個百分點至12.6%，創有紀錄新高，同時，區內整體甲廈平均呎租金約64.2港元，按年下跌約5.2%，當中，中環超甲廈跌幅最顯著，按年顯著下挫約9.1%。

該報告顯示，4月港島區甲廈空置情況較嚴重區域為鰂魚涌及黃竹坑，兩區空置率分別飆升至約14.9%及18.3%。另外，上月超甲級寫字樓平均呎租約109.9%，按月亦挫約0.5%。

至於，銅鑼灣甲廈平均呎租約53.4元，較去年同期亦下挫約8.7%；鰂魚涌平均呎租則約42.8元，按年亦跌約5.4%，兩個分區租金按月未有變化。金鐘甲級寫字樓平均呎租約62.5元，按年上升約3.5%，較3月則下跌約0.6%，為港島區內唯一錄得租金按年漲幅的分區。

事實上，港島寫字樓市場錄得不少內地企業的查詢和新需求。一般而言，寫字樓面積5,000方呎以下，擁有海景及裝修的中小型優質寫字樓最受內地租戶追捧，在市場上較具競爭力及吸引力。不過，由於市場缺乏新需求，預計港島區甲級寫字樓短期內的空置率將維持高位，而2024全年租金將下跌達3%。

另外，九龍區寫字樓租賃市場依然低迷，4月甲廈平均呎租按月下跌約1.7%至22.8元，自今年初至上月，已累挫約7.6%。上月以平均面積約3,000方呎或以下的細交易為主。其中，九龍東的寫字樓租賃活動較為活躍，4月交易以搬遷個案為主。

儘管該區市場氣氛疲弱，部分值得注意的新租賃交易支持4的寫字樓市場。不過，由於市場不確定性可能持續存在，預計租戶將保持謹慎態度。相信若業主能提供節省成本的資本支出補貼，以及租金有競爭力的寫字樓物業，可以在富挑戰性的環境中脫穎而出。整體而言，預計九龍區寫字樓市場在短期內，仍將面臨供過於求與需求疲弱的挑戰。

另方面，報告又指，核心購物區零售商舖租賃活動日趨活躍，有更多內地餐飲商首次進駐香港市場；其中，法國奢侈品品牌擴充香港規模，計劃在銅鑼灣利園開設第8間分店，該重要租賃交易，反映奢侈品品牌對本港的零售市場和旅遊業前景樂觀。

至於投資市場，有業主大幅調低零售物業的叫價，以減輕其貸款與租金比例，對於有意以低水買入零售物業的投資者來說是一個難得的機會。展望未來，預計零售商在擴大其市場佔有率時取態審慎。至於本港居民到內地跨境消費依然是本地零售業面臨的嚴峻挑戰，預計零售銷貨額將繼續改善，惟短期內難以恢復到疫情前的水平。