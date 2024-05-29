中國財險捨羅兵咸　改聘安永做核數師

中國財險現時的核數師正是羅兵咸，換言之羅兵咸又少一客。羅兵咸2021年中開始為中國財險核數，原因是按照中國財政部對金融企業連續聘用同一會計師事務所年限之相關規定，原先的會計師樓已經的服務年期已達到規定年限(5年)。

中國財險稱，綜合考慮公司對審計服務的需求，根據會計師事務所選聘相關規定，經履行招標程序並根據評標結果及董事會審計委員會建議，董事會已審議通過了改聘安永，任期直至下届股東周年大會結束爲止，審計費用合計不高於1,950萬元人民幣，待股東大會批准後生效。

該公司又稱，普華永道(羅兵咸)作為核數師的服務年限將於2023年度股東周年大會結束時期滿，已就核數師變更事宜與普華永道進行了溝通，並獲悉其對變更事宜無異議。董事會及轄下審計委員會確認，迄今並無任何與建議更換核數師有關的事項須提請股東關注，普華永道亦已確認概無任何有關其退任的事項，須提請公司股東關注。