會財局：審計紀錄欠完整日增　促核數師保紀錄

會計及財務匯報局(會財局)撰文提醒核數師有關編備完整審計記錄的關鍵準則，並強調透過建立有效的審計記錄編備政策、程序及控制體系，以提高審計質素的重要性。同時敦促會計師行建立有效的政策、程序及控制體系，以保障審計記錄的完整性、防止失當行為，並促進一套着重質素的文化。

會財局在早前的查察結果中發現，有關審計記錄有欠完整的問題日益增多，認為情況令人憂慮。這些問題包括缺乏充分的控制措施，以避免存檔的審計記錄被未經授權地修改或丟失，以及於被該局篩選進行查察後對審計記錄進行不當更改。

編備審計記錄是核數師展現其遵守審計準則的主要方式。高質素的審計記錄，於提高審計質素及降低不遵守準則的風險方面發揮關鍵作用。未能及時將審計記錄存檔，及未經授權修改存檔後的審計記錄，均違反《香港審計準則》及《香港質量管理準則》，並構成《會計及財務匯報局條例》下的失當行為 。

會財局行政總裁賴翠碧表示，編備審計記錄不單是為滿足行政目的而進行的例行工作，而透過會計師行高層訂立正確基調，明確展現對編備完整審計記錄的承諾，有助培養一套着重質素的文化，為公眾建立對審計質素的信任，認為完整的審計記錄有助促進會計專業的可持續發展。