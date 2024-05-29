英國削「冇用」大學學位　畢業生薪金低過香港最低工資？

外媒報道，英國部分大學的文憑亦形同廢紙，當地甚至衍生出「米奇老鼠學位」(Mickey Mouse degrees)的諷刺名詞，不但浪費學生金錢及時間，更禍及納稅人帳單。

所謂「米奇老鼠學位」，即英國當地大學設置不會增加長期收入潛力的學位去欺騙年輕人。英國首相辛偉誠承諾整頓，料八分之一的大學名額將被取消，料英國大學名額將減少13萬名，稅人稅款多約9.1億英鎊(91.11億港元)將用於技術職業教育，料創造10萬個學徒職位。

據英國教育部(DfE)數據顯示，英國University of Hull的媒體、新聞及傳播學位被冠以「最米奇老鼠」學位，因學生畢業離校5年後，平均年薪僅1.61萬英鎊(16.12萬港元)，即每月1.3萬港元，屬全英最低。以香港現時最低工資時薪40港元作參考，若每日工作9小時，每月工作26日，月薪9,360元。

部分畢業生無力還款，連利息或面臨高達9.5萬英鎊(95.11萬港元)學生貸款。英國保守黨指，學生每借4英鎊，就有1英鎊未還，納稅人只能承擔持續增長的帳單。

更有數據顯示，英國有三分一大學畢業生從事不需學位的工作。保守黨更稱，2成畢業生若沒上大學，生活會更好。