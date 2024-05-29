證監會高層外訪中東　將參與杜拜和利雅得圓桌會議

中東資金近年成為各地力爭的寵兒，香港也不例外。香港證監會行政總裁梁鳳儀及投資產品部執行董事蔡鳳儀於周三至下周一(5月29日至6月3日)訪問沙特阿拉伯和阿聯酋，期間將與當地金融監管機構和證券交易所高層人員及金融業持份者會晤，就最新監管趨勢和市場發展交流意見，亦將參與在杜拜和利雅得舉行的圓桌會議，與當地大型資產管理公司和主要金融機構的高級行政人員進行討論。

今次為證監會高層人員首次正式訪問中東地區，在6月3日返港前訪問杜拜和利雅得。梁鳳儀表示，隨着香港與中東正積極建立更緊密的聯繋，是次訪問恰逢其時，將會為促進香港與兩國金融市場之間的持續雙向投資流，定下堅實基礎。證監會期望與沙特阿拉伯和阿聯酋的監管同業和持份者加強區域市場聯繫，亦希望藉此機會增進彼此對各自金融市場的了解，並探索香港可如何發揮橋樑作用，以促進中國內地與這兩個司法管轄區之間的資金雙向流動。

沙特阿拉伯和阿聯酋是內地「一帶一路」倡議下的兩個重要合作夥伴，是次訪問旨在加強香港與兩地之間的金融服務合作，並充分善用香港作為國際資產和財富管理中心及全球集資中心的地位，以促進彼此市場的發展。