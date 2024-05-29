國務院下發2年減碳行動方案　逐步取消新能源車限購

國務院印發《2024—2025年節能降碳行動方案》，提到加快淘汰老舊機動車，提高營運車輛(巴士等)能耗限值門檻，逐步取消各地新能源汽車購買限制，並落實便利新能源汽車通行等支持政策。

方案包括推動公共領域車輛電動化，有序推廣新能源中重型貨車，發展零排放貨運車隊。同時推進老舊運輸船舶報廢更新，推動開展沿海內河船舶電氣化改造工程試點。到2025年底，交通運輸領域二氧化碳排放強度較2020年降低5%。

不僅如此，《方案》也包括限制高排放產業的產能，也少不了加強新能源的基建。

從嚴控制銅、氧化鋁等冶煉新增產能

《方案》要求優化有色金屬產能布局。嚴格落實電解鋁產能置換，從嚴控制銅、氧化鋁等冶煉新增產能，合理布局硅、鋰、鎂等行業新增產能。

此外，要大力發展再生金屬產業，務求2025年底，再生金屬供應佔比達到24%以上，鋁水直接合金化比例提高到90%以上。新建和改擴建電解鋁項目，須達到能效標桿水平和環保績效A級水平；新建和改擴建氧化鋁項目，能效須達到強制性能耗限額標准先進值。新建多晶硅、鋰電池正負極項目能效須達到行業先進水平。且看嚴重「內捲」的多晶硅產能會否得到抑制。

苦於內房不景的建材也是限產對象。《方案》提到，要加強建材行業產能產量調控。嚴格落實水泥、平板玻璃產能置換。加強建材行業產量監測預警，推動水泥錯峰生產常態化。鼓勵尾礦、廢石、廢渣、工業副產石膏等綜合利用，務求2025年底，全國水泥熟料產能控制在18億噸左右。新建和改擴建水泥、陶瓷、平板玻璃項目須達到能效標杆水平和環保績效A級水平。

另外，要大力發展綠色建材，推動基礎原材料製品化、牆體保溫材料輕型化和裝飾裝修材料裝配化。到2025年底，水泥、陶瓷行業能效標杆水平以上產能佔比達到30%，平板玻璃行業能效標杆水平以上產能佔比達到20%，建材行業能效基準水平以下產能，完成技術改造或淘汰退出。

39%電力要來自非化石能源

《方案》也提到加大非化石能源開發力度，加快建設以沙漠、戈壁、荒漠為重點的大型風電光伏基地，同時合理有序開發海上風電，促進海洋能規模化開發利用，推動分布式新能源開發利用。與此同時，有序建設大型水電基地，積極安全有序發展核電，因地制宜發展生物質能，統籌推進氫能發展，還提出到了2025年底，全國非化石能源發電量佔比達到39%左右。

另外，就市場關注風電利用小時下降背後的限電問題重演，《方案》表示要「提升可再生能源消納能力」，措施包括加快建設大型風電光伏基地外送通道，提升跨省跨區輸電能力，加快配電網改造，提升分布式新能源承載力。同時要積極發展抽水蓄能、新型儲能；大力發展微電網、虛擬電廠、車網互動等新技術新模式。目標是2025年底，全國抽水蓄能、新型儲能裝機分別超過6,200萬千瓦、4,000萬千瓦；

各地區需求響應能力一般應達到最大用電負荷的3至5%，年度最大用電負荷峰谷差率超過40%的地區，需求響應能力應達到最大用電負荷的5%以上。

與此同時，要大力促進非化石能源消費。科學合理確定新能源發展規模，在保證經濟性前提下，資源條件較好地區的新能源利用率可降低至90%。「十四五」前3年節能降碳指標進度滯後地區，要實行新上項目非化石能源消費承諾，「十四五」後2年，新上高耗能項目的非化石能源消費比例不得低於20%，鼓勵地方結合實際提高比例要求。加強可再生能源綠色電力證書(以下簡稱綠證)交易與節能降碳政策銜接，2024年底實現綠證核發全覆蓋。