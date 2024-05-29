英偉達神話能否延續？分析師：關鍵在於...

綜合報道，英偉達(NVIDIA)持續以驚人速度增長的神話，究竟仲可以延續多久？相信許多投資者都想知道。澳洲基金公司Munro Partners首席投資經理Nick Griffin試圖對此作出解答！

Nick Griffin表示，雖然對於英偉達爆炸性盈利增長感驚訝，但他相信英偉達的增長不會只是一年的炒作，有機會成為全球最大公司。

英偉達周二(28日)股價升近7%，收報1,139.01美元，市值攀升至2.8萬億美元，距離全球市值第二的蘋果公司僅差1,100億美元。

對於未來，Griffin預期，英偉達在未來12個月內，將出售價值1,000億美元的人工智能加速器，該產品銷售對象是巨型企業，而企業家願意出錢購買，顯示企業家相信該產品屬變革性。

但Griffin警告，因為投資者「過度興奮」，英偉達股價表現「絕對不會是線性的」，但不會只炒作1年。

據悉，英偉達是Munro Global Growth基金中持股最多的公司，截至2024年4月，該基金於過去一年升約30%。相比之下，標準普爾500指數同期上升約20%，MSCI世界增長指數上升24.21%。