港灣豪庭5月錄多宗蝕讓　揸兩房6年蝕85萬

大角咀港灣豪庭5月連錄多宗蝕讓，兩房單位放盤僅兩天，議價後以約525萬元成交，低市價約5%，約3年帳面虧損約85萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鄭俊輝表示，小西灣居屋富怡花園3座低層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價340萬元，終以315萬元沽出，呎價約6,508元，新買家為上車客。

●利嘉閣陳家豪稱，鰂魚涌康怡花園E座低層10室，實用面積約529方呎，兩房間隔，外區客睇樓後即與業主進行洽購，減價20萬元，以670萬元成交，呎價約12,665元。

●中原柳志明表示，堅尼地城明珠閣高層A室，實用面積約469方呎，兩房間隔，享海景，以600萬元成交，呎價約12,793元，新買家為區內家庭客。

●美聯蘇玉燕指，香港仔公屋華貴邨華善樓中層8室，實用面積約544方呎，未補價第二市場叫價約380萬元，綠表客議價後以約340萬元購入，呎價約6,250元。

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九龍區

●香港置業鄺偉源表示，大角咀港灣豪庭5月暫錄10宗買賣，包括9座中層E室，實用面積約347方呎，兩房間隔，叫價600萬元放盤僅兩天，外區客議價後以約525萬元成交，呎價約15,130元，低市價約5%，原業主於2021年1月購入，帳面虧損約85萬元。

●香港置業曾家輝稱，奧運站柏景灣10座中層G室，實用面積約466方呎，兩房間隔，以約880萬元放售約兩星期後，獲同區客洽詢，累減價約52萬元，以828萬元易手，呎價約17,768元。

●美聯黃遠基指，九龍灣德福花園P座中高層12室，實用面積約512方呎，兩房間隔，望內園景，叫價560萬元，放盤約大半年，外區買家搬近家人，方便照應，以520萬元購入，呎價約10,156元。

●中原蘇冠謙表示，九龍塘碧華花園6座高層D室，實用面積約1,212方呎，套三房加工人套房間隔，享內園景，今年年初叫價1,750萬元，累減160萬元，以1,590萬元連車位成交，呎價約13,119元，新買家為外區客。

●中原廖忠堅表示，觀塘凱滙2座中層K室，實用面積約550方呎，兩房間隔，最初叫價950萬元，現減價約7%，以888萬元易手，呎價約16,145元，原業主於2018年12月以1,027萬購入，持貨近5年半帳蝕讓139萬元。

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新界區

●利嘉閣張啟源稱，天水圍嘉湖山莊美湖居8座連天台戶，實用面積約544方呎，三房間隔，月初原先打算以498萬元售出，其後一直拖延，半個月內再提價3次，新買家最終追價32萬元，以530萬元購入，呎價約9,743元。

●中原王勤學表示，元朗5月累積錄約71宗二手買賣，日前單日錄5宗，包括世宙2座低層B室，實用面積約426方呎，兩房間隔，叫價578萬元，減價10萬元，獲上車客以568萬元承接，呎價約13,333元，約8年半帳面賺92.5萬元。

●祥益袁思賢稱，屯門居屋悅湖山莊2座低層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，原業主有意套現，擴大議幅，累減21萬元，外區客考慮南延綫新規劃，已補價自由市場以344萬元購入上址自住，呎價約7,981元，原業主持貨5年，帳面虧蝕約78.8萬元。

●祥益盤嘉茵指，屯門大興花園2期6座高層D室，實用面積約464方呎，兩房間隔，單位附設裝修，可即買即住，原業主增加議幅，累積減價達30萬元，新買家即睇即買，以415萬元購入自住，呎價約8,944元。

●中原吳家威稱，東涌5月錄得約42宗二手買賣，昇薈8座高層D室，實用面積約671方呎，兩房間隔，叫價830萬元，減價20萬元，以810萬元成交，呎價約12,072元，新買家為外區上車客。

●利嘉閣梁均耀表示，青衣灝景灣8座低層F室，實用面積約498方呎，兩房間隔，望園景，新買家為首置客，單位原先叫價730萬元，最終以718萬元成交，呎價約14,418元。

●中原陳國輝指，粉嶺綠悠軒5月錄約2宗買賣，屋苑2座低層E室，實用面積約433方呎，兩房間隔，議價後以402萬元易手，呎價約9,284元，新買家為上車客。

●中原曾紀賢稱，大埔白石角雲滙1座低層B1室，實用面積約857方呎，套三房間隔，叫價約1,150萬元，議價後以1,058萬元沽出，呎價約12,345元，新買家為區內家庭客，原業主2019年以1,577萬元購入，約5年帳面蝕讓約519萬元。

●萬方地產葉搏麟表示，沙田欣廷軒2座高層H室，實用面積約393方呎，叫價718萬元，放盤3個月，成交價649萬元，呎價約16,514元，原業主於2016年4月以475萬元購入，帳面賺174萬元。

●利嘉閣郭建民指，沙田好運中心松林閣中層D室，實用面積約443方呎，兩房間隔，望園景，叫價560萬元，最終議價至530萬元易手，呎價約11,964元，新買家為首置客。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山5月暫錄約83宗二手買賣，海典灣5座中層C室，實用面積約484方呎，兩房間隔，議價後以628萬元易手，呎價約12,975元，新買家為用家，單位約8年帳面獲利約36萬元。

●中原指，馬鞍山居屋錦駿苑C座中層4室，實用面積約311方呎，開放式間隔，未補價第二市場價以225萬元易手，呎價約7,235元，新買家為白居二客，原業主於2021年以225.24萬元購入，約3年帳面微蝕約2,400元離場。

●利嘉閣鄧達榮表示，將軍澳都會駅1座中層F室，實用面積約679方呎，套三房連多用途房間隔，望山景，獲買家以980萬元承接，呎價約14,433元。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳新寶城2座中層D室，實用面積約434方呎，兩房間隔，業主叫價700萬元，外區上車客睇樓一次，終以560萬元購入，呎價約12,903元。

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