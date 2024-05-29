市區兩新盤加快推售　紅磡項目最快周四開價

新盤市場繼續為樓市焦點，市區兩個新盤加快推售部署，同日上載樓書，爭先6月搶閘登場。紅磡項目最快明日開價，堅尼地城單幢盤亦部署短期內上載價單。

●THE HADDON最快明日開價 周末開示位

他又指，項目最快明日開價，並於本周末開放示範單位，首批單位料不少於兩成，而定價參考同系第2期必嘉坊‧迎匯及第3期BAKER CIRCLE‧GREENWICH，近期成交呎價約兩萬元。

樓書資料顯示，該盤面積最細單位為5樓N室，實用面積約223方呎，另連56方呎平台。項目總樓層26層，預計關鍵日期為2025年9月30日。

●吉喆上載樓書 短期公布價單

由上海商業銀行附屬公司Right Honour Investments Limited發展的港島堅尼地城吉喆，項目今日(29日)正式上載樓書。全盤共有173伙住宅單位，開放式戶型面積206方呎起，至於，最大的三房連套房戶型，實用面積1,012方呎。

其中，開放式單位有90伙最多，佔整體約52%，實用面積由206至297方呎；一房及兩房則分別佔50伙與14伙，一房戶實用面積由369至406方呎，兩房面積均為524方呎。三房連套房有19個，實用面積821至1,012方呎。項目樓高27層，預計關鍵日期為2024年10月31日。

該盤銷售代理美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，吉喆為短期樓花項目，隨着樓書已上載，銷售部署已陸續展開，相信項目除吸引用家及長線投資客外，料亦受內地客垂青。他透露，項目有望短期內公布首張價單，並推出市場發售。

●雨後增優惠折扣率高達20.5%

新盤增加優惠吸客，星星地產旗下元朗雨後，昨晚(28日)更新價單及銷售安排，推出「4分鐘行到朗屏站」限時折扣，連同「45天成交計劃」的6.5%折扣優惠，買家最新可享20.5%折扣，而為投資者專設的收租優惠則由1%，減少至0.5%，於本周六起生效。

星星地產銷售及市場推廣董事總經理李平山指，項目推出後，不少業主希望增購單位與家人同住，故特意推出現金回贈優惠，如指定親屬曾經購買該盤，增購單位即可以獲現金回贈。

該公司銷售及市場推廣高級經理劉穎欣稱，項目雖然削減收租優惠，相信無阻投資者入市意欲，隨樓價下調趨勢見底，近月租金回報升幅顯著，相信回報率會吸引更多長線投資者入市。

此外，同系大角咀工廈項目雲之端本周獲大手買家購入兩間地廠，總建築面積187方呎，成交價203萬元，呎價約10,856元。兩間地廠僅放售一星期即獲承接，項目最後6伙料快將售罄。

星星地產旗下住宅項目雨後與工廈雲之端，今年累沽89個單位，套現逾5億元。

●親海駅增父親節優惠

該盤迄今累售880伙，套現逾58億元，僅餘最後6伙，當中包括兩伙連天台的特色三房戶、兩伙分層三房戶以及重售早前的撻訂戶，分別是兩房及開放式各1伙。

現時三房戶最低入場單位為2B座33樓E室，實用面積707方呎， 三房一套連儲物室間隔，扣除最高19%折扣，折實售價為1,101.5萬元，呎價僅約15,580元，便可升級市區三房維港海景戶。

僅餘單位中包括最後1伙兩房戶為2A座23樓D單位，實用面積464方呎，不設露台及工作平台，扣除最高18%折扣，折實售價為718.6萬元，呎價約15,487元。

●名日‧九肚山5月累售17伙 套現逾3.2億

事實上，該盤自推出為專才特設的「高尖」優惠後，連錄多宗成交。市場消息透露，是次成交新買家為科學園工作的專業人士，鍾情屋苑鄰近工作地點，參觀現樓後24小時內火速決定入市。長江實業營業經理詹勳榮表示，該盤5月至今累售17伙，套現逾3.2億元。

●啟德MIAMI QUAY I單日連沽5伙 售價最高1839.3萬

●日出康城SEASONS系列累售758伙 套現逾47.7億

會德豐地產旗下將軍澳日出康城SEASONS系列單日錄得3宗成交，其中SEASONS PLACE第3B座55樓B室，兩房間隔，實用面積449方呎，售價690.1萬元，呎價約15,370元。PARK SEASONS第2A座26樓A室兩房戶，實用面積448方呎，售價674.7萬元，呎價約15,060元，同項目第2A座41樓B室，實用面積496方呎，售價753.2萬元，呎價約15,185元。整個SEASONS系列至今售出758伙，套現逾47.7億元。

●屯門掃管笏凱和山單日再售兩伙

凱和山開放現樓後累售57伙，包括54伙價單及3伙招標單位，套現逾2.9億元，當中34伙為兩房單位。項目自開售後合共售出106伙，已套現逾5.1億元。