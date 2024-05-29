歐美4大外賣平台累蝕200億美元　蝕做搶市佔時代終結

外媒報道，市場上具領導地位的線上外賣平台由上市以來，在歐美地區合計營業損失逾200億美元。報道指，隨投資者於疫後檢視外賣平台的商業模式，Deliveroo、Just Eat Takeaway、Delivery Hero及DoorDash等股價都遠低於新冠疫情時的高峰。

經歷疫情業績高速增長後，目前上述四大從業者正面臨嚴峻經濟環境，通脹衝擊消費意欲。據外媒和產業分析業者theDelivery.World估算，四大外賣平台累計年度營業虧損達203億美元，這數字涵蓋Deliveroo、Delivery Hero和DoorDash上市，及Just Eat Takeaway於2020年宣布企業合併，過去7年來的營業虧損，同時包含與收購及股票報酬相關的大量減記數字。

多年來，創投公司向「零工經濟」企業投入大量資金，外賣平台於是有錢提供補貼以吸引消費者，藉低價贏得市佔率。惟隨利率上升，投資者轉為聚焦外賣平台的盈利能力，加上該產業現時需要應付監管機構及勞工組織的審視。

有分析認為，若向外賣員支付更高薪金，消費者不會願意為餐點外賣支付實際成本。