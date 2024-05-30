東方日報B1：私宅售價上月升幅縮　首4月仍跌

樓市全面撤辣後帶動本港住宅樓價持續回升，政府最新公布的4月私人住宅售價指數報308.7點，按月再度上升約0.29%，已經連續兩個月上漲，並累升約2.08%，惟上月的升幅明顯收窄。今年首4個月仍然下跌約0.84%，有市場人士指出，息口高企下，上半年樓價難以扭轉跌勢。

差餉物業估價署周三(29日)公布的臨時數據顯示，上月私人住宅售價指數升幅，比較3月時的上升1.79%，大幅減少約1.5個百分點，而4月私宅售價指數仍較2021年9月的歷史高位398.1點，低出約22.46%。

4月兩類面積單位售價指數，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位升幅較大，該指數最新報310.2點，按月漲約0.32%，連升兩個月，累漲約2.14%。首4個月計仍下跌約0.77%。至於實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數，最新報277.9點，按月升約0.29%，亦連漲兩個月，累升約1.35%。該指數4個月仍挫約0.93%。

事實上，據該署臨時數字，4月共有6個類別的私人住宅平均每方呎售價按月下跌，同時，有另外5個類別上升。其中以港島區實用面積約753至1,075方呎中型單位跌幅最大，該類別單位4月平均每方呎售價最新報約15,035元，按月下挫約4.17%。今年首4個月也累積下跌約11.37%，為各類別單位同期挫幅最大。

另外，以按月計算，上月呎價升幅最大單位類別為九龍區實用面積約753至1,075方呎的中型單位，平均呎價最新報約15,698元，較3月漲約4.02%，已連升4個月。今年首4個累升約8.84%。

此外，今年4月私宅租金指數報186.9點，按月上升約0.92%，並連漲兩個月，並創逾4年新高。今年首4個月上升約0.48%，跑贏樓價。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，最新公布樓價連升兩月，反映撤辣見效，但4月升幅顯著收窄，相信是受到新盤低價開售搶灘拖累，令二手業主叫價難以持續企硬。陳又預期，5月樓價指數只能橫行，6月甚至有機會倒跌約0.5%，令第二季樓價出現約0.21%的跌幅，上半年樓價恐要累跌約1.33%。而全年租金有力挑戰逾一成的升幅。

萊坊高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，4月住宅樓價指數雖上升，惟高息口及新盤貨尾量囤積等因素，繼續拖慢樓價回升步伐，故維持預測今年樓價走勢呈現L形，上半年仍有機會下跌約3至5%，下半年可望略為回穩，全年走勢持平到下跌約5%。今年租金料可上升約5至8%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，撤辣首兩個月的興奮程度漸見減弱，樓市步入正常化，預期5月的差估署指數或會出現下調。