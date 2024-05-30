IMF調高內地GDP預測 料增5% 籲先支援房地產
2024年05月30日 04:00
東網電視更多新聞短片
中央連發多招撐樓市，內地經濟風險隨即下行，更引來國際貨幣基金組織(IMF)出手調高今、明兩年國內生產總值(GDP)預測分別達5%和4.5%。IMF第一副總裁Gita Gopinath在聲明指，最新預測比4月時均上調0.4個百分點，因首季內地GDP增長強勁，且近期政府已推措施化解房地產行業等風險，惟仍建議政策應優先為房地產行業提供一次性的中央財政支持。
IMF代表團訪華近半月後發表聲明，Gita Gopinath認為，當局已實施多項措施來引導房地產市場轉型，包括採取政策為保障性住房提供貸款支援。當務之急是調動中央資源，保護未竣工預售樓的業主，加快推進預售樓竣工，從而為處置資不抵債的開發商鋪平道路。近期宏觀經濟政策應着眼於支持國內需求和緩解下行風險，除了一次性的連串房地產政策，今年宜採取中性的財政立場，在支持內需、化解低通脹風險和控制不利債務情勢之間取得平衡。
天津瀋陽等放寬樓市政策
不過，她警告，由於人口老化和生產力擴張放緩，到2029年內地經濟增長料放緩至3.3%，低於此前預測的3.5%。今年在產出低於潛在水平下，通脹或保持低位，料今年核心通脹率平均為1%。在此背景下，內地仍有進一步放寬貨幣政策的空間，而提高匯率彈性將能降低通縮風險，並有助於吸收外部衝擊。換言之，IMF暗示中方還需要做更多穩經濟、穩債務的工作。
繼上海、廣州及深圳放寬樓市政策後，多地亦宣布跟隨，包括天津市取消住房商貸利率政策下限、瀋陽市全區域解除限購限售及不再實施新建商品住房銷售價格指導、安徽下調首期支付比例。惟投行摩根士丹利擔心廣州解除樓市限售令，短期將令二手樓供應大增，但重申近期政策「組合拳」有助未來數月樓市氣氛及銷售的預測。滙豐證券則指，內地穩樓市立場明確，預期下半年樓市銷售逐漸回升，及一線城市發展商可望受惠，首選中國海外發展(00688)、華潤置地(01109)等，維持「買入」評級。
滙豐證券續料，7月召開的第20屆中央委員會第三次全體會議(即三中全會)焦點，將集中於深化經濟改革及穩樓市，處理經濟問題仍是該會議首要任務。現代化方向集中於提升生產力，估計政策會針對提升消費者及企業信心以擴大內需，而樓市鬆綁措施成效亦將受各界關注。
萬科賣樓差 大摩削目標價
目前市場對房企蝕賣資產仍感憂慮，大摩留意到萬科(02202)出售深圳灣超級總部項目料錄17.9億元人民幣虧損，加上萬科近月賣樓銷情未見好轉，內地樓價又持續下跌，故下調該企多項經營指標預測，包括今年至2026年毛利率、核心盈利及每股資產淨值。因此，該行亦削減萬科的目標價，由5.35港元調低至5.15港元，評級維持「與大市同步」。另外，內媒報道，多個債權人已收到碧桂園(02007)旗下境內債「21碧地01」的小額兌付款項。