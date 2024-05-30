施羅德：AI發展利好能源轉型業

經歷過去艱辛的一年，能源轉型企業在2023年底展現出強勁的股價表現。儘管如此，2024年初該類股份仍受到不利的周期性因素挑戰。由於通脹持續高於金融市場預期、強勁的經濟數據，以及各國政府持續大規模的財政支出，從而推動債券孳息率重返高位，導致能源轉型股的估值受壓。與此同時，主要消費行業企業盈利預期低迷，同時某些企業受到電力價格下降的影響，進一步加劇能源轉型行業面臨的困難。

然而，儘管面臨短期挑戰，但初步迹象顯示前景樂觀。以消費為主導的市場需求開始趨於穩定，電動車充電和熱泵的庫存過剩問題亦逐步緩解，住宅太陽能企業預計需求將在年內回升。以公用事業主導的市場基本面亦日趨明朗，需求保持穩定、供應鏈正在恢復正常，監管機構並正在適應新的宏觀經濟體制。此外，不容忽視盈利能力強勁的電氣設備行業，以及其他周期性較低的市場。

風險回報改善 估值吸引

一些企業的股價在本季度對以上的市場發展作出正面反應，反映整體行業盈利的不確定性正在減少及風險回報改善。而從能源轉型業的股份回購及收購活動可見，目前該行業的估值仍具吸引力。

生成式人工智能(Generative Artificial Intelligence)的快速增長，正加快推動電力需求。數據中心擴張、AI計算需求的能源強度提高及脫碳發電目標，共同為整個能源轉型業帶來非一般的盈利增長機會。

以脫碳方式滿足AI日益增長的能源需求，不能僅靠核電或以天然氣進行碳捕捉。這亦將需要依賴廉價及現成的可再生能源包括風能、太陽能、地熱能、水力、備用儲能及電子燃料等。

能源供應緊張 推高電費

此外，即使燃氣渦輪發動機或核能成為數據中心的首選電源，能源市場供應緊張亦會推高電費，並使可持續能源供應商從中獲益。

目前，金融市場十分關注因AI而直接受益的行業，包括大型科技和數據中心公司，以及那些為電網提供基本負載電力的企業。但還有更多企業，包括可持續能源領域的企業，可以從持續的結構轉變中受惠。

雖然電氣設備、可再生能源設備和傳統與可再生能源發電，同樣具備可觀的未來盈利增長，但當中的估值差異凸顯出能源轉型股有望受惠於AI增長。

施羅德投資管理環球資源股票投資組合經理Alexander Monk