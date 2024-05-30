鄧聲興：比亞迪股份毛利有望持續改善

中國汽車流通協會數據顯示，4月上半月，中國新能源乘用車零售滲透率首次突破50%。期內，中國新能源乘用車市場零售26萬輛，同比增長32%，4月上半月，新能源乘用車零售滲透率為50.39%，首次超過傳統燃油乘用車。

出口方面，集團出口銷量同比上升152.8%至9.8萬輛，集團2024年3月出口量位居中國新能源汽車出口首位。5月28日晚，集團召開發布會，正式發佈比亞迪第五代DM混動技術，繼續刷新並降低汽車油耗。預計後續銷量持續增加，相信毛利有望持續改善。股份阻力位240元，支持位200元。

香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為香港股票分析師協會主席及筆者未持有上述股份)