鄧聲興：比亞迪股份毛利有望持續改善
2024年05月30日 09:13
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（Getty Images圖片）
中國汽車流通協會數據顯示，4月上半月，中國新能源乘用車零售滲透率首次突破50%。期內，中國新能源乘用車市場零售26萬輛，同比增長32%，4月上半月，新能源乘用車零售滲透率為50.39%，首次超過傳統燃油乘用車。
比亞迪股份(01211)在中低端市場表現強勢。4月，集團新能源汽車銷量爲31.3萬輛，與去年同期21萬輛相比，增長49%；較3月銷量30.2萬輛，按月增長3.6%。其中，乘用車銷量爲31.2萬輛，同比增長49%；商用車銷量1,197輛，同比增長44.6%。乘用車銷量結構中，純電動車銷量爲13.4 萬輛，同比增長28.8%。
出口方面，集團出口銷量同比上升152.8%至9.8萬輛，集團2024年3月出口量位居中國新能源汽車出口首位。5月28日晚，集團召開發布會，正式發佈比亞迪第五代DM混動技術，繼續刷新並降低汽車油耗。預計後續銷量持續增加，相信毛利有望持續改善。股份阻力位240元，支持位200元。
香港股票分析師協會主席鄧聲興
(筆者為香港股票分析師協會主席及筆者未持有上述股份)