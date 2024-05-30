許繹彬：寄望內地續出招救經濟　助港股再破「六絕月」宿命

此外，英偉達行政總裁黃仁勳於周日(26日)前往台灣，並傳出私下與台積電、鴻海及廣達等高層會面。消息傳出後，台積電及鴻海等在台灣上升的股價，可謂聞雞起舞，更推動台灣加權指數再創新高。由於晶片的魅力可謂紅遍全球，因而帶動在港上市的AI等科技概念在本周有所異動，半導體板塊受追捧。

除晶片股成為近期市場熱話之外，一直是港股強大後盾的內地市場，本周初再度出招，中證監發布《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》，嚴格規範大股東減持，不得透過集中競價交易或大宗交易減持股份，並增加大股東透過大宗交易減持前的預揭露義務，要求大股東的一致行動人與大股東共同遵守減持等一系列的限制。加上內地工業企業利潤轉升，4月份按年上升4%，扭轉3月份跌勢。

筆者認為，截至上一個交易日，港股本月由17,760點起步，曾高見19,706點，升幅近2,000點，即使現已回落至18,500點水平，但屈指一算，港股仍升逾700點；儘管看來點數不多，但以港股基數那麼低來看，算是有所交代，甚至算超額完成，亦已肯定打破「五窮月」魔咒；除非本月最後一個交易日跌穿17,760點，否則亦已創下四個月連升的美景。

最近每周均會有大行紛紛睇好港股未來的走勢，繼大摩後，瑞銀發表維持恒指今年目標價20,600點，更指在環球資金輪動之下，亞洲新興市場有資金流出，並會流入港股的言論；是否如願以償，相信成交是最誠實。現惟有希望中央仍會繼續出招挽救經濟，從而為港股注入動力，在成交增加下，令港股再打破「六絕月」的宿命。

市場上相繼有好消息傳出，本周更傳中央再為香港送上厚禮，指在7月1日的香港回歸紀念日，內地將與香港聯合公布取消內地投資者經「港股通」買港股須繳付的20%股息稅。消息一傳出，一眾以息口吸引的股份(如內銀、內險及公用股)突然聞雞起舞；若香港如願收到這份厚禮，個別內地電訊商股有高息優勢，並是內地投資者非常熟悉的份子，股價可能有一番作為。