郭家耀：港股萬九關阻力不輕　油、金股可趁回吸納

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，美國通脹仍然高企，美債息亦再有回升迹象，市場憂慮聯儲局減息步伐未如預期般理想，對外圍股市及港股有一定影響。另外，恒指由低位反彈已多，在19,000點有獲利回吐盤出現，抑制大市進一步反彈。雖然內地最近有多個政策出台扶持房地產行業，但成效如何仍待觀察，料港股萬九關阻力不輕，短期難有突破，甚至有機會下試18,000點支持。不過他又補充，整體市況未見轉差，大市整固後仍有望重拾升勢。