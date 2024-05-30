郭家耀：港股萬九關阻力不輕 油、金股可趁回吸納
2024年05月30日 11:00
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（Getty Images圖片）
匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，美國通脹仍然高企，美債息亦再有回升迹象，市場憂慮聯儲局減息步伐未如預期般理想，對外圍股市及港股有一定影響。另外，恒指由低位反彈已多，在19,000點有獲利回吐盤出現，抑制大市進一步反彈。雖然內地最近有多個政策出台扶持房地產行業，但成效如何仍待觀察，料港股萬九關阻力不輕，短期難有突破，甚至有機會下試18,000點支持。不過他又補充，整體市況未見轉差，大市整固後仍有望重拾升勢。
國家市監總局日前表示，要規範平台經濟領域價格收費行為。另外，京東集團(09618)及阿里巴巴(09988)，先後發行可換股債券(CB)集資，大型科技股最近再現沽壓。郭指出，市場擔心發CB造成的攤薄效應及對沖活動將影響股價表現，相信短期會困擾板塊表現。另外，騰訊控股(00700)大股東減持陰霾再現，亦對其股價帶來壓力。而科技股亦由低位反彈不少，再上動力有限，暫時只宜觀望為上，待不明朗因素消除、股價喘穩後再考慮低吸。
美元轉強，加上減息預期降溫，近期油價及金價均出現調整。郭指出，金價長線而言仍可看好，而黃金股早前累升已多，高位出現獲利回吐亦屬正常，加上業務前景不俗，可趁股價調整時低吸。至油股股息相對其他金屬股理想，股價相對硬淨，業務亦進可攻退可守，中國石油股份(00857)及中國海洋石油(00883)仍可作為行業首選。