【產經直播】港股恐打回原形？日股醞釀「爆落」？

港股周四(30日)早段表現反覆，其後跌幅擴大，恒指跌至18,200點水平。由今輪升浪高位19700點計，已回吐約千五點，科指亦蒸發本月大部分升幅，下行壓力仲有幾大？

隔晚美股三大指數下挫，道指挫逾400點。美國國債近日拍賣應冷淡，反映需求疲弱，推動美債息見一個月以來最高水平，10年期國債孳息突破4.6厘，不利股市表現。市場關注明日公布的美國4月核心個人消費支出價格指數(PCE)，通脹能否進一步回落？將如何左右聯儲局身息口路徑？

美聯儲公布俗稱「褐皮書」的地區經濟報告，指最近數周美國經濟前景有所惡化，消費者開始感受到高通脹壓力，工資增長速度放緩至新冠疫情前水平？美股後市會點走？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》於周四中午12時30分直播，今集有南方東英銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳，以及獨立股評人沈振盈為大家逐一解答。

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