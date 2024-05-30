【產經直播】港股恐打回原形？日股醞釀「爆落」？
2024年05月30日 12:10
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港股周四(30日)早段表現反覆，其後跌幅擴大，恒指跌至18,200點水平。由今輪升浪高位19700點計，已回吐約千五點，科指亦蒸發本月大部分升幅，下行壓力仲有幾大？
日本央行下月中召開政策會議，市場普遍預期會加息，日本10年期國債孶息率昨一度觸及1.075%，見逾12年來最高水平，拖累日股連跌第二日，周四(29日)裂口低開，盤中插穿38,000點關。日股自今年3月衝破4萬點後，回落並盤整多時，後市「爆落」機會大？南方東英新推出日股槓反產品，日經225指數每日槓桿(2x)產品(07262)以及每日反向(-2x)產品(07515)，該如何利用作好淡部署？
受地緣政治風險升溫等因素帶動，國際金價上周曾升至約2450美元歷史新高，惟隨著市場對美聯儲減息預期降溫，金價急回至2330美元水平。不過多間大行依然睇好金價，繼瑞銀估計後市有力挑戰2,500美元後，花旗更預測未來12個月金價將升至3,000美元。投資者可吼位買入南方東英黃金期貨每日槓桿(2x) 產品(07299)？
美國證交會(SEC)上周向以太幣現貨ETF開綠燈，通過多間交易所提出的申請，容許首批以太幣現貨ETF上市，消息一出，曾刺激以太幣爆上。不過相關產品上市前，個別發行商仍需先取得SEC批准，市場料需時數周，甚至長達3個月。以太幣現貨ETF在美國正式掛牌前後，以太幣仍有炒作空間？現階段買入南方東英以太幣期貨ETF(03068)值博？
隔晚美股三大指數下挫，道指挫逾400點。美國國債近日拍賣應冷淡，反映需求疲弱，推動美債息見一個月以來最高水平，10年期國債孳息突破4.6厘，不利股市表現。市場關注明日公布的美國4月核心個人消費支出價格指數(PCE)，通脹能否進一步回落？將如何左右聯儲局身息口路徑？
美聯儲公布俗稱「褐皮書」的地區經濟報告，指最近數周美國經濟前景有所惡化，消費者開始感受到高通脹壓力，工資增長速度放緩至新冠疫情前水平？美股後市會點走？
南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》於周四中午12時30分直播，今集有南方東英銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳，以及獨立股評人沈振盈為大家逐一解答。
南方東英日經225指數ETF(03153)
南方東英日經225每日槓桿(2x)產品(07262)
南方東英日經225每日反向(-2x)產品(07515)
南方東英沙特阿拉伯ETF(02830)
南方東英恒生科技指數ETF(03033)
南方東英恒生科技指數每日槓桿/反向產品
南方東英富時美國國債20年+指數ETF(03433)
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