麥樸思：中國股市升勢現復甦信號　印股長遠回報達15%

印度股市最近創出歷史新高，SENSEX指數突破75,000點，外媒報道，「新興市場之父」麥樸思(Mark Mobius)，從長遠來說，印度市場將帶來14至15%的回報率，並指中國股市近期的上漲發出復甦信號，在5月初轉為看好中國股市。

他向外媒分享對印度股市在未來3至5年的看法，他指一般來說，可把某個地方的國內生產總值(GDP)增長率翻倍來預估股市回報。鑑於印度實際GDP增長7至8%，麥樸思料當地股市未來回報率為14至16%

SENSEX指數升穿75,000點，不過麥樸思早前對SENSEX指數將升穿100,000點的預測受到質疑。被問及是否估計指數在未來12至18個月達標時，他表示，不會指在未來18個月，不過就如他首次作出有關預測時提到，是在未來幾年內。

麥樸思提到，包括美國在內的全球市場表現良好，印度市場也一直與時俱進，在某些月份，印度表現好過美國，在其他月份，美國則領先。

他又指，全球市場仍有巨大增長潛力，市場對全球股票興趣日益濃厚，尤其是美國，也令印度受益，隨着美國投資者賺取可觀利潤，他們尋求在全球實現投資組合多元化，印度已成為最具吸引力的投資目的地之一。