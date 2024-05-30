香港電訊管理層：希望大家留港消費　振興本地經濟

他承認，香港目前經濟有挑戰，雖然不能為未來派息作預測，但公司上下努力謹守崗位，確保業績穩健，希望股東不需要為未來盈利和派息過於擔心。另外，他又解釋，公司有時派息多於盈利，是因為管理層以現金流作為分派基準，有時現金流高於盈利，部分原因是公司網絡基建折舊較多在非現金項目上拖低了盈利所致。

另有自稱是女團Collar粉絲的股東，關心Collar作為歐冠盃大使後，女性在足球節目的參與。李說，公司的足球頻道「確實有計劃加入女士幫我哋講波」。他又稱，公司着重女性的投入，包括董事總經理許漢卿是女士，董事會亦有多位女性成員，他並承諾在適當的時候會更加入更多女士投入各方面的運作。