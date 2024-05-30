投委會：善用理財小工具　儲錢交稅有辦法

又迎來報稅的季節，打工仔根據往年交稅經驗，大概能估算今年要交多少稅。交稅作為必要開支，打工仔要未雨綢繆，及早做好準備，制定「儲錢交稅大計」，這樣到翌年交稅季節，便倍感輕鬆！

大家可以利用投委會「收支管家」App，參考以下三大步驟，設定及跟蹤儲蓄目標、制定預算及管理收入與各種開支，從而輕鬆應付交稅或其他儲蓄目標。

第一步、設定儲蓄目標，輸入儲蓄目標及儲蓄期，得出每月需儲蓄的金額。當你有一個明確的儲蓄目標，便更有動力去實行儲蓄計劃。你可以同時利用稅務局的稅款計算機，計算應繳税款。要注意計算結果未包括暫繳稅，你應根據個人情況調整儲蓄目標。

第二步、輸入每月收入、儲蓄金額及各類開支預算，制定每月預算。如果只把每月用剩的錢才拿來儲蓄，你很大機會不能成功儲錢。無論是制定計劃或實際執行，必須謹記「先儲蓄，後消費」。大家不妨開立一個儲錢專用戶口，只能存錢，不可以提款，並與出糧戶口分開。你也可以考慮購買稅務局的儲稅券，除了可用作儲錢交稅，還能自動交稅，十分方便。

第三步、執行計劃，記錄收支。認真實踐儲蓄計劃，每天記錄收入和支出，助你掌握財務狀況。記錄支出亦有助你了解自己的用錢習慣，更有效規劃預算和消費。

不論大家想儲錢交稅，還是實現其他財務目標，最重要是把握現在，積極管理金錢。馬上下載投委會收支管家App，開展你的理財新篇章！

投資者及理財教育委員會