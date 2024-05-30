電訊盈科：廣告收入穩定 會適量地投資電視和電影
2024年05月30日 17:05
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在電訊盈科(00008)股東周年大會上，主席李澤楷表示，旗下免費電視ViuTV廣告收益維持穩健，由於市場轉向數碼趨勢持續，推動數碼平台註冊會員數目增加。因此7月的巴黎奧運會除了在免費頻道播放外，亦會將重點放在社交和流動平台，以吸引更廣泛的觀眾群。
有自稱「鏡粉」(藝人男團Mirror支持者)的股東問公司或李澤楷本人會否更多投資於電影。李回應指出，公司在媒體方面有不錯的表現，並且在藝人管理業務有幾個團體跑出，但他認為需要衡量電影的風險，因為電影製作費和風險較電視高，故公司只會適量製作電影，不會很大量地拍電影，作適量的發展。
被問到對香港經濟的看法，李承認確實有挑戰，可是過往幾十年香港都是起起伏伏，大家親身見證，例如1997和2000年的金融危機，又例如經歷了兩次疫情，每次都是跌低了再起身，認為不需要過分擔心。「以前有機構說我們是世界第一，可能是高估了，現在說我們是世界第7或第9亦可能是低估了，所以我不會過分擔心」。他指出，一些政府措施做出了成效，政府和企業都想社會環境氣氛更好，「我覺得依家社會氣氛特別融洽，所以好有利經濟持續發展，所以我對香港非常有信心」。