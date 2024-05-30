NOVO LAND第3B期料6月開售　雷霆：項目已套現逾170億元

新地代理總經理陳漢麟稱，上述NOVO LAND第3B期共提供769個住宅單位，設多元化戶型，包括開放式及四房特色戶，滿足不同買家的需要，項目示範單位已接近完成，將於未來兩星期上載售樓說明書、公布戶型分布、開放示範單位及公布首張價單。

雷霆又指，同系天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第2期、合作發展的太子道233號豪宅項目、啟德天璽·天，以及年底前開售西沙第1期大型住宅項目等，都部署下半年內推出，繼續新盤停不了，月月有樓賣策略。

此外，同系港鐵元朗站上蓋The YOHO Hub II已接近沽清，而曾作收租的中半山帝景園亦累售41伙，套現約23億元。至於沙田瓏珀山開標反應理想，由於1、2期座向及景觀不同，除考慮市況外亦會考慮其他期數的各項條件，成交價理想。