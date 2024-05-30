內地咖啡品牌掀9.9元價格戰　星巴克推咩優惠搶客？

內媒報道，進入中國市場25年，高端咖啡品牌星巴克(Starbucks)首次對外展露焦慮。內地連鎖咖啡品牌庫迪、瑞幸掀起的9.9元人民幣(下同)價格戰，雖然星巴克明確表態對價格戰不感興趣，卻也是許多「小動作」。

首先是價格，過去星巴克一款產品的價錢平均約30元，但現在各種優惠券相繼推出，例如「滿60元減10元」、「55.9元三大杯」、「45.9元雙大杯」，使用優惠券後，一杯星巴克咖啡直接拉低到約20元的價格區域。

除了優惠券常態化，星巴克還有兩個明顯變化。一個是星巴克開始強調「消費入座」，不消費會被店員禮貌勸離。最近因為不消費被勸離的吐槽帖子，已經在各個社交媒體爆發。

另一個變化則是，星巴克門店被要求開門迎客，過去緊閉的大門現在都被要求打開營業。有員工透露，新規定大概從今年4月開始實行。

「9.9價格戰」下似乎無贏家，瑞幸、庫迪的日子也不好過。惟樹欲靜而風不止，上周五(24日)庫迪咖啡首席策略官李穎波表示，公司做好「全場9.9元促銷」3年的準備。咖啡行業的排位賽仍未結束。