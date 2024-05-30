康城四房戶放售半年終大劈價離場　6年勁蝕400萬

將軍澳日出康城二手屋苑再錄蝕讓。緻藍天四房大單位，放盤約6個月，劈價約180萬元，成交價1,300萬元，約6年帳面貶值約400萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

新界區

●香港置業莊家豪指，將軍澳日出康城緻藍天1座左翼中層B室，實用面積約1,146方呎，四房雙套房連多用途房間隔，放盤約6個月後，減價約180萬元，同區客以1,300萬元購入，呎價約11,344元，原業主2018年以約1,700萬元購入，帳面貶值約400萬元，蝕幅23.5%。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山5月暫錄約85宗二手買賣，嘉華星濤灣1座中層F室，實用面積約493方呎，兩房間隔，議價後以638.8萬元易手，呎價約12,957元，新買家為用家。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山居屋錦英苑H座高層5室，實用面積約554方呎，三房間隔，望山景，已補價自由市場叫價530萬元，獲買家以430萬元承接，呎價約7,762元，約3年帳面虧蝕133萬元，期內貶值約24%。

●中原黎宗文表示，大圍5月暫錄約52宗二手買賣，其中名城2座南翼高層B室，實用面積約785方呎，套三房間隔，叫價約1,350萬元，議價後以1,162萬元易手，呎價約14,803元，新買家為換樓客。

●中原侯惠良指，沙田及大圍5月錄約112宗二手買賣，沙田帝堡城3座中層H室，實用面積約547方呎，兩房間隔，3月叫價約740萬元，議價後以655萬元易手，呎價約11,974元，約7年帳面升值約3%。

●中原陳韻兒稱，火炭駿景園最新錄3座中層F室，實用面積約1,370平方呎，套三房及工人套房間隔，叫價約2,000萬元，其後減至1,700萬元，雙方議價後連車位以1,638萬元沽出，呎價約11,956元，新買家為區內家庭客。

●中原蔡天賜表示，粉嶺及上水5月暫錄約78宗二手買賣，按月跌約13%，粉嶺碧湖花園8座高層F室，實用面積約400方呎，兩房間隔，叫價約438萬元，議價後以408萬元易手，呎價約10,200元，低於市價。

●利嘉閣郭建民稱，沙田第一城39座中層B室，實用面積約284方呎，兩房間隔，叫價450萬元放售，累減至400萬元成交，呎價約14,085元，原業主在2014年以390萬元買入，帳面輕獲利約10萬元。

●中原王勤學指，元朗單日再錄3宗二手買賣，包括尚豪庭1座高層E室，實用面積約858方呎，套三房連儲物房間隔，叫價1,050萬元，議價後以930萬元沽出，共減120萬元，呎價約10,839元，新買家為上車客。

●祥益古文彬表示，屯門居屋兆康苑S座中層3室，實用面積約467方呎，兩房間隔，減價4萬元，區內投資客一筆過於已補價自由市場以356萬元購入上址收租，呎價約7,623元。

●祥益盤嘉茵指，屯門居屋悅湖山莊10座中層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，區內客見單位附設裝修，可即買即住，獲減價達32萬元，已補價自由市場以448萬元購入自用，呎價約7,568元。

●中原黃淑賢表示，青衣5月錄約40宗二手買賣，公屋及居屋佔約21宗，公屋長安邨安江樓低層23室，實用面積約443方呎，兩房間隔，未補價第二市場減價15萬元，以235萬元易手，呎價約5,305元，新買家為區內白居二客。

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港島區

●利嘉閣黃祥湧稱，西區寶翠園3座中層F室，實用面積約950方呎，套三房連工人套房間隔，望海景，新買家為區內客，睇樓後即與業主進行洽購，單位叫價2,000萬元，最終以1,980萬元成交，呎價約20,842元。

●中原李子駿指，西營盤均益大廈3期A座低層1室，實用面積約463方呎，兩房間隔，叫價498萬元，最終以420萬元成交，累減78萬元或約15.7%，呎價約9,071元，新買家為用家。

●中原林龍南表示，北角港運城1座高層H室，實用面積約790方呎，套三房間隔，享海景，叫價1,380萬元，放盤僅一周速獲買家承接，最終減價140萬元，以1,240萬元成交，呎價約15,696元，新買家為同區客。

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九龍區

●中原任展雄稱，長沙灣居屋麗翠苑1座高層5室，實用面積約184方呎，開放式間隔，未補價第二市場叫價180萬元，放盤僅4天，議價後以綠表價173萬元易手，呎價約9,402元，新買家為綠表客。

●中原許永生表示，長沙灣泓景臺5月暫錄8宗買賣，包括2座高層E室，實用面積約471方呎，兩房間隔，叫價800萬元，現減至740萬元沽出，呎價約15,711元，新買家為外區客。

●中原王秉義指，西南九龍維港滙II第6座低層C室，實用面積約790方呎，套三房及多用途房間隔，叫價2,000萬元，議價後以1,928萬元易手，呎價約24,405元，原業主於2023年5月以1,870萬元一手購入，帳面獲利58萬元離場。

●利嘉閣張金祥稱，紅磡海名軒2座中層A室，實用面積約1,600方呎，四房雙套房間隔，望全海景，新買家為外區換樓客，單位原先叫價4,500萬元放售，經議價後以4,238萬元成交，呎價約26,488元。

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