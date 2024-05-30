新盤大戰即將爆發！紅磡一房戶折實480萬起
2024年05月30日 22:20
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6月新盤掀起戰幔，紅磡新盤公布首張價，一房戶折實價約480萬元起。新界屯門大型項目部署下月登場，未來兩星期上載樓書及開價。
●紅磡THE HADDON首張價單推92伙
發展商加快推盤步伐搶市場購買力。恒基地產(00012)旗下紅磡THE HADDON今日(30日)公布首張價單，提供92個單位，折實平均呎價約19,280元，入場費481.23萬元。
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，今期售價屬「眾收成價」，由於位置較佳，已刻意「㩒低」價錢，項目明日起對外開放示範單位，本周六起接受登記，最快下周開售。首批價單定價計市值約5.92億元。
價單顯示，售價及呎價最平單位為6樓J室，實用面積262平方呎，屬一房設計，扣除10%折扣，折實呎價約18,368元。資料顯示，同系第3期BAKER CIRCLE‧GREENWICH去年7月首推56伙，折實平均呎價約18,928元，第2期必嘉坊‧迎匯2022年11月首推56伙，折實平均呎價約21,238元。
項目今日亦首度開放兩個無改動示範單位予傳媒預覽。
●屯門兆康NOVO LAND第3B期最快6月登場
新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第3B期亦於6月開售，新地代理總經理陳漢麟稱，項目提供769伙，戶型包括開放式及四房特色戶，示範單位已接近完成，將於未來兩星期上載樓書，並公布戶型分布，開放示範單位及公布首張價單。
新地副董事總經理雷霆表示，NOVO LAND推出不足兩年，已售出近2,800伙，套現逾170億元，稱為近年最受歡迎的樓盤，下半年推出項目包括天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第2期、太子道233號豪宅項目、啟德天璽·天及年底前開售西貢西沙第1期，維持「月月有樓賣」策略。
他又指，同系港鐵元朗站上蓋The YOHO Hub II已接近沽清，而中半山帝景園亦累售41伙，套現約23億元，另沙田瓏珀山2期開標反應理想，由於1、2期座向及景觀不同，價錢不可比較。
●柏傲莊III樓王取消交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，再錄終止買賣個案，單位為1座62樓A室特色戶，實用面積1,695方呎，連1,262方呎天台，於2021年6月以7,650萬元成交，呎價約45,133元，當時創下新界區分層住宅歷來新高紀錄，惟該宗成交於本月29日已終止買賣合約。
●沙田瓏珀山2期招標連沽10伙
根據交記錄冊資料，新鴻基地產(00016)沙田瓏珀山2期以招標形式售出10伙，成交額介乎約1,598.94萬至2.555.1萬元。售價及呎價最高為King Tower 1的17樓C室，實用面積1,387方呎，呎價約18,422元。是次新買家可享回贈及優惠。而同座16樓C室，於2022年5月成交價為2,688.36萬元。
●將軍澳海茵莊園家庭客逾3000萬購6伙
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園錄大手客入市個案，有一組家庭客斥資逾3,000萬元，連購項目6伙作投資收租用途，不排除日後再增購單位。該批單位成交金額介乎425.9萬至540.9萬元，其中2座38樓C6室，實用面積280方呎，售價約19,318元。項目年初至今累售254伙，套現近13.2億元。