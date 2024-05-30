新盤大戰即將爆發！紅磡一房戶折實480萬起

6月新盤掀起戰幔，紅磡新盤公布首張價，一房戶折實價約480萬元起。新界屯門大型項目部署下月登場，未來兩星期上載樓書及開價。

●紅磡THE HADDON首張價單推92伙

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，今期售價屬「眾收成價」，由於位置較佳，已刻意「㩒低」價錢，項目明日起對外開放示範單位，本周六起接受登記，最快下周開售。首批價單定價計市值約5.92億元。

價單顯示，售價及呎價最平單位為6樓J室，實用面積262平方呎，屬一房設計，扣除10%折扣，折實呎價約18,368元。資料顯示，同系第3期BAKER CIRCLE‧GREENWICH去年7月首推56伙，折實平均呎價約18,928元，第2期必嘉坊‧迎匯2022年11月首推56伙，折實平均呎價約21,238元。

項目今日亦首度開放兩個無改動示範單位予傳媒預覽。

●屯門兆康NOVO LAND第3B期最快6月登場

新地副董事總經理雷霆表示，NOVO LAND推出不足兩年，已售出近2,800伙，套現逾170億元，稱為近年最受歡迎的樓盤，下半年推出項目包括天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST第2期、太子道233號豪宅項目、啟德天璽·天及年底前開售西貢西沙第1期，維持「月月有樓賣」策略。

他又指，同系港鐵元朗站上蓋The YOHO Hub II已接近沽清，而中半山帝景園亦累售41伙，套現約23億元，另沙田瓏珀山2期開標反應理想，由於1、2期座向及景觀不同，價錢不可比較。

●柏傲莊III樓王取消交易

●沙田瓏珀山2期招標連沽10伙

●將軍澳海茵莊園家庭客逾3000萬購6伙