陸秉鈞：英偉達未來增長新動力喺...

英偉達(NVDA.US)的季度業績在過去十次的成績單公告中，絕大多數情況下都是高於市場預期，相信愈來愈多人也發現了這現象。本次業績也沒有讓市場失望，相信很多讀者和筆者並不意外業績表現再一次優於市場預期。

不過對比業績本身，公司公布拆股後的股價表現，才是大家最關心。筆者也在文末進行分析。同時間，隨着業績低基數效應不再，英偉達的按年增長相信也將會降低，那麼，公司的估值，能否支撐現在這股價水平，筆者將為大家展開探討。

短期增長將陷入「雙面刃」的情況

目前英偉達正陷入於一個「雙面刃」的情況，一方面，憑著領先對手幾代的技術，讓英偉達的市佔率和另外兩家主要競爭對手AMD(AMD.US)和英特爾(INTC.US)愈拉愈遠，達到超過80%的市佔率，相信未來幾個季度都將只會有增無減。

寡頭壟斷下所帶來的紅利效果為公司帶來很正面的影響(例如上面提到過的超額毛利率)；但另一方面，正正因為市佔率之高，儘管市場仍然顯著增長，但公司若想進一步透過搶奪對手份額換取增長的空間，卻是非常有限。目前生成式AI行業應用的增長讓市場對相關晶片行業的增長也非常樂觀，但僅僅高度扎綁於「賣晶片」，產品維度過於集中，若果市場稍稍遇冷，單是「差於預期」的行業增長率，已經會對目前處於高估值水平的英偉達帶來不少調整空間。由於未來一至兩季公司業務仍然處理供不應求的情況下，增長動力仍強，市場目前並不太在意這情況。

但踏入下半年開始，這問題將有可能獲得市場的進一步關注，從英偉達的短期發展情況的來看，高於1,150美元的英偉達，股價已經充份反映市場對未來幾季增長的樂觀看法，甚至出現高估的情況。

按管理層的預計，Blackwell本季度就會試驗性小規模出貨，然後於下季度量產，並且在今年最後一季部署在客戶數據中心。管理層更明言，預計Blackwell晶片之後，公司仍然會繼續新一款晶片推出，實現「一年一代」，與現時英偉達在個人電腦顯示卡市場的做法一致。

儘管生成式AI日新月異，對晶片的算力需求愈來愈高，但由於英偉達在領先對手「幾個Level」般的技術實力下，單是目前Hopper已經是供不應求，英偉達絕對可以享受多幾季Hopper帶來的營收紅利，毋須急於推出性能上是Hopper的5倍的Blackwell晶片，更不要說「一年一代」了。

英偉達的創辦人兼董事長黃仁勳於3月的GTC大會上曾提及「我們其實是一座AI製造廠(AI Foundary)，為AI產業所做，就像台積電(TSM.US)對我們所做的一樣」，然後仔細解說他的藍圖，希望人們不僅僅是買它的晶片，而是在它強大硬件的基礎上更進一步，直接在它的平台上設計和生產出新的AI 產品。這就像晶片設計商借用台積電的平台生產出晶片然後帶走一樣。

同時間，黃仁勳亦明白，讓AI創新能夠在他建立的這個平台上生根發芽，目前世界主流的晶片技術仍未能滿足到。他推出Blackwell將AI潛力加大，目標不僅是催谷銷售，更多的是希望大幅度加快AI領域的發展衍生出我們當前還想像不到的應用場景。這情況猶如現在我們能隨意看YOUTUBE、抖音等視訊，全賴網絡技術從3G誇進至4G，解決了網速的問題一樣，也讓相關新生態得以展開一樣。

筆者稱此為「英偉達的後晶片時代」。從英偉達的長期發展情況的來看，若然這個布局能得以實現，英偉達的收入來源，將會升級至一個新維度，收入更多元化，這亦將會支撐到英偉達目前的估值，甚至可以獲得更進一步的提升。

不過這樣的大型而深遠的生態圈計劃，我們可能需要在今年年底甚至明年才能看到這布局的實現情況。

英偉達周三收盤價為1148.25美元，自業績公布後已經上升了20%。從過往記錄來看，從宣布拆股到正式落實的期間，都是非常大概率上升。這是因為心理上來說，拆股後多少會帶來股份變得便宜了!」的錯覺，而且投入資本也可以相應降低，刺激更多買盤進場。

但至拆股落實後的一個月表現來看，則比較平淡。若果看拆股生效當天，股價更是跌多升少。本次生效時間為6月10號，投資者若想趁高獲利，宜在6月7號當天先進行獲利操作。至於部署長線的投資者來說，若然相信英偉達長遠的夢想，比較適宜考慮在1,000大關(或分拆後的100美元)附近才進行首次加倉入場，會是一個較好的選擇。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)