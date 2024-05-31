據報美國限制英偉達及AMD等AI晶片銷往中東　憂落入中國

外媒引述知情人士指，對於英偉達(Nvidia)及超微半導體(AMD)等晶片製造商向中東大批量出口人工智能(AI)晶片，美國官員已減慢批出許可證，並正對中東地區的AI發展進行國家安全評估。英偉達周四(30日)股價收市跌3.77%，收報1,105美元，AMD收報166.75美元，升近1%。

知情人士稱，現時並不清楚評估需時多久，對於何謂大批量出口也未有具體定義。知情人士表示，官員特別關注大批量銷售，是因為阿聯酋及沙特阿拉伯等國家希望進口大量用於AI數據中心的晶片。

據報，過去幾周，美國官員對於按照規則提交的許可申請推遲或並無作出回應，其中包括嘗試向阿聯酋、沙特阿拉伯及卡達的客戶出售產品。

知情人士表示，美國有關舉措，目的是對於先進晶片如何在海外部署方面，讓該國有時間制定全面戰略，包括協商由誰人管理及保護用於訓練AI模型的設施。

美國商務部在聲明中表示，其首要任務是「維護國家安全」。該部門一名代表指，就最前沿的技術，會通過跨部門的流程進行廣泛盡職調查，對於申請人打算將這些先進技術輸往世界各地的許可申請，會進行徹底審查。「我們將一如既往致力於與中東及世界各地的合作夥伴合作，以保護我們的技術生態系統。」

報道提到，美國部分擔憂在於中國公司可能會透過中東的數據中心獲得這些晶片，美國一直採取行動避免先進晶片及製造設備落入中國，擔心會被用作增強中國的軍事實力。