姚浩然：港股短線先行整固　英偉達趁調整吸納

美國一季度GDP和PCE增速雙雙大幅下修，市場憂慮經濟放緩，隔晚美股下跌。不過，亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，美國通脹仍然受控，料今年有一次的減息空間。6月不妨留意聯儲局議息會議，可以其點陣圖推測息口走向。至於港股亦持續調整，短線要留意兩大因素，首先是美國PCE數據會否顯示通脹是否受控，其次是人民幣走勢，若持續弱勢對港股不利。展望6月，港股動力雖見減弱，但整體市況不算太差，恒指短線阻力在18,900點，18,200點則為支持所在，短期或先行在此區間整固。

股王英偉達(NVDA)隔晚股價回落至1,100美元水平。公司成中美博奕風眼，美國據報限制英偉達、超微公司AMD向中東銷售AI晶片，放慢對他們批出向中東大批量出口AI晶片許可證，因擔心最終落入中國。姚認為此政策對英偉達影響不大，他指無論在晶片設計、AI應用，甚至未來機械人發展，均對晶片需求仍大，即使中東業務受限，對其盈利影響不大。英偉達股價回落反而是買入機會，其未來數年的每股盈利增長強勁，現價估值仍然偏低，加上股份拆細之後，有機會獲納入道指，在炒作概念不斷下，可考慮分段加注。