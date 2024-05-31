鴻海劉揚偉：黃仁勳稱AI產業規模料突破780萬億

外媒報道，鴻海今日(31日)舉行股東會，鴻海董事長劉揚偉表示，有些調查機構預測人工智能(AI)產業未來7至8年會超過1萬億美元，其中硬件過半，「昨天我聽到黃仁勳提到，整個AI產業未來會超過100萬億美元(約780萬億港元)。」

劉揚偉指，這方面是鴻海可發揮、也是未來成長主要動能之一，今年鴻海AI伺服器收入可望增長超過4成，比重達4成以上，成為鴻海下一項萬億元新台幣(下同)的產品。過去鴻海最大產品線就是手機，約2.5萬億元，「下一個可能超過萬億元產業就是AI伺服器。」

他表示，去年伺服器收入達1萬億元，規模居台廠之冠，並指鴻海的DNA就是垂直整合，提供關鍵零組件整合服務。他表示，鴻海有5大競爭力，包括研發能力、高度數位化製造平台、垂直整合、緊密客戶關係及全球布局，並意有所指地重申與英偉達(Nvidia)創辦人黃仁勳餐敘，「昨天我去參加的會議，大家都有看到，我們的夥伴關係非常緊密！」

劉揚偉提到，IDC預估個人電腦(PC)及智能手機市場今年將擺脫衰退重返增長。隨着消費性產品回穩、傳統伺服器市場逐步回溫，及AI伺服器的明確增長趨勢，預計今年資通訊本業的整體營運會優於去年，且雲端網絡產品將是今年主要增長來源。