港核心區舖位租賃差過去年　呢區成交額挫逾55%最傷...

本港零售舖位市場走勢不似預期，2024年首4個月4大核心購物區商舖租賃交投，均較2023年全面下挫，期間僅共錄約335宗租賃成交，較去年同期剛通關後大跌逾三成，成交金額只逾4,140萬港元，更減少超過47%，當中以尖沙咀跌勢最大，涉額跌幅高逾55%。

據中原(工商舖)提供數據顯示，今年截至4月，4大核心區包括中環、銅鑼灣、尖沙咀及旺角的商舖租務成交量，較去年同期的481宗還少約146宗，跌幅約30.4%，反映通關後逾一年，商舖租賃市場交投未有明顯反彈。

至於今年首4個月，4大核心區錄得的租賃成交金額，較去年同期的逾7,870萬元，大幅減少超過3,700萬元。

相比2023年同期，4大核心區舖位租賃交投及涉額均減少，其中以尖沙咀跌勢最明顯。期間該區交投量錄85宗，較去年的164宗大幅下跌約48%，而成交金額逾11,63萬元，更按年大減55.7%。

其次是銅鑼灣，今年首4個月錄得的租務交投量及金額，分別錄得約57宗與約889萬元，按年同期分別大跌約36%及52.8%。

中原（工商舖）董事總經理潘志明指出，雖然現時舖位租金較疫情前有所下調，但人工、運輸及材料價格等成本未有下調，令經營環境並不理想。他認為，要舖位市場恢復活躍，首要本港經濟環境改善，市民不擔心前景，自然消費意欲高，願意花費在購物、餐飲及娛樂。