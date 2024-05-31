港首季毛保費總額升12.2%　內地客新造業務保費升62.6%

保監局公布2024年首季香港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額達到1,651億元，較去年同期上升12.2%。

數字顯示，2024年首季長期有效業務的保費收入總額為1,443億元，按年上升14%。期間給付保單持有人的申索和利益總金額為$1,018億，按年上升29.6%。

長期業務方面，首季新造保單保費為653億元，按年上升39%，由新造保單保費為633億元（上升45.5%）的個人人壽及年金（非投資相連）業務，以及新造保單保費為$18億（下跌46%）的個人人壽及年金（投資相連）業務所組成。保險公司共發出約22,600份合資格延期年金保單，吸納保費14億元，佔個人業務總額2.2%。

源自內地訪客的新造保單保費按年升62.6%至156.26億元，佔個人業務總新造保單保費24%，而2023年第四季則佔35.3%。一如往常，這些保單中約97%是以非整付方式支付（即非一筆過支付）。終身壽險、危疾及儲蓄壽險保險分別佔已發出保單份額的59%、30%和3%。

一般保險業務方面，毛保費及淨保費分別為208億元和131億元，按年上升0.9%和上升5.3%，已償付申索毛額為84億元，上升12.1%，整體承保利潤由$5億倍增至10億元，上升102.3%。直接業務方面，毛保費及淨保費分別錄得153億和103億元，按年上升2.6%及上升2.4%。