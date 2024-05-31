二手樓價指數連跌5周　再挫0.15%　撤辣後升幅近化灰

中原城市領先指數CCL最新報143.78點，按周跌約0.15%，創11周新低，是大型銀行取消按揭回贈及調高轉按息率及元朗新盤首輪沽清當周的市況。CCL連跌5周，為2023年12月底近21周以來再現，累跌共2.12%，指數進一步迫近撤辣前143.02點低位。

撤辣後11周CCL五升六跌，僅微升約0.53%，差不多蒸發撤辣後所有升幅。受到新盤持續低價開售及銀行開始逐步收緊按揭打擊，二手交投放緩，樓價調整回軟。CCL短期目標6月底下試140點，現時相差3.78點或約2.63%。

CCL為逾7年半(394周)次低，重返2016年11月初時的水平。今周指數較2021年8月191.34點歷史高位跌約24.86%，較2023年4月168.40點高位跌約14.62%，而2024年暫時累跌約2.33%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報144.61點，按周跌約0.01%。CCL(中小型單位)報143.42點，按周跌約0.12%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌4周，分別累跌約1.55%及約1.67%，指數在2016年10月中及10月底水平徘徊。CCL(大型單位)報145.64點，按周跌約0.35%，連跌3周共約2.73%，指數低於撤辣前148.21點低位，創逾7年新低，重返2017年1月底水平。

四區方面，今周港島及新界東樓價續跌，並已跌穿撤辣前低位。港島CCL_Mass報141.46點，按周跌約2.35%，連跌3周共約3.44%，指數創近8年新低，重返2016年8月底水平。新界東CCL_Mass報155.37點，按周跌約0.48%，指數創逾7年新低，重返2017年3月初水平。新界西CCL_Mass報132.90點，按周升約0.45%，連跌2周後回穩，於2017年2月底水平徘徊。九龍CCL_Mass報143.65點，按周升約1.67%，繼續於2017年1月初水平徘徊。