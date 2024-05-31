陳政生：守穩250天線　恒指或見21000

港股由4月中旬至5月中旬出現爆炸性、報復式反彈，一舉收復250天線，同時升破過去三年的下降通道，高見19,700點，四星期共升3,661點，牛氣閃現。及後市場趁着美國聯儲局鷹派言論開始由高位回吐，及至本周低見18,077點，從高位計回吐約1,600點。

六窮月將至，港股何去何從？以現階段而言，過去兩周的回吐仍屬健康調整，預期調整過後將會迎來第二浪升幅。

從風險角度而言，只要恒生指數守穩250天線，即約17,600點水平，港股未言轉勢！

從歷史角度而言，翻查過去18年港股的年度波幅，波幅最高的一年是2008年，為17,177點；波幅最小的是2014年，錄得4,225點；過去18年的年度波幅平均值為8,112點。

投資者先要合理推斷本年低位14,794是否已見底。假若這個是全年低位，以過去18年的平均值作推敲，今年高位有機會達到22,906點。若以過去18年的平均值減一個標準差作計算，波幅為4,736點，那麼全年高位可被推敲為19,530點，亦即高位已見。若我們把以上兩個水平再作平均化，得出來的數字是21,218，與我們一直提及的目標21,000脗合。

因此，只要港股能夠守穩250天線，年底前有望見21,000！

那麼若恒指失守250天線，情況又如何呢？那麼全年高位可能已見了！

中國光大證券國際產品開發及零售研究部董事兼主管 陳政生