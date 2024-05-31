金管局：港4月人民幣存款升15.2%　突破萬億元

香港金融管理局發表的統計數字顯示，認可機構的存款總額在今年4月份上升2.2%，其中港元存款及外幣存款分別上升0.5%及3.7%。由年初截至4月底計，存款總額及港元存款分別上升2.1%及0.7%。香港人民幣存款在4月份上升15.2%，於4月底為10,882億元人民幣，主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於4月份為12,570億元人民幣，而3月份為12,484億元人民幣。

4月份貸款與墊款總額下跌1%，由年初截至4月底計下跌2%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款在4月份分別下跌0.6%及2.3%。由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由3月底的83.2%，下跌至4月底的82.1%。

4月份港元貨幣供應量M2及M3均上升0.5%，與去年同期比較均上升0.5%。4月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升0.4%，與去年同期比較則下跌9.9%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於4月份均上升2.1%，與去年同期比較，M2及M3分別上升5.5%及5.6%。