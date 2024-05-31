洲際航天科技遭李小飛極速掟1800萬股套現

減持平均價高過配售價

聯交所資料顯示，是次李減持的平均價為每股1.71元，較配售認購價1.51元高出0.2元，如此快進快出固然是不尋常，到底市場上何許人在接貨，也是一個謎。洲際航天股價周五收報1.63元，連挫7個交易日，累挫15.1%，距離2021年借殼上市後的紀錄低位不遠，跟期間的紀錄高位相比累瀉近97%。

事緣洲際航天去年虧損再擴大36.84%至2.11億元人民幣(下同)，期末現金及現金等價物僅7,022.5萬元，流動負債比流動資產多3.39億元或85%，已決定「跳船」，任期屆滿後不再為該企核數的羅兵咸永道會計師事務所於這份業績報告提到，該企仍有重大資本開支承諾，「零收入」的航天業務卻見今年首季大部分時間拖欠將軍澳先進製造業中心的租金，或對持續經營能力構成重大疑慮。

麥格理僅行使兩成認股權

值得一提的是，洲際航天向多家金融機構借錢不果後，終於在去年10月完成向澳洲金融巨頭麥格理發行一筆可換股債券，「奇葩」之處是抵押品居然是公司按債券借的接近7億港元，事關公司拿不出更好的抵押品，如果麥格理不行使認股權，洲際航天「斗零」都拿不到。

儘管實際上麥格理也有行使過認股權，但後來公司以大折讓近兩成的賤價、大幅攤薄其他股東權益、且幾乎用盡一般授權的限額向李小飛配股時，麥格理只動用僅約兩成的認股權，可知洲際航天從發債實際得到的資金很有限，融資初衷難言成功。

上市公司配股有時能在融資的同時引入有助長遠發展的戰略股東，但觀乎李小飛入股不夠一個月就掟走六成的貨，似乎他與麥格理早就表明無意做洲際航天長期股東一樣，都是「過客」而已。