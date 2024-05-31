租客睇樓20伙終購嘉湖三房移民盤　呎價8685元

租客睇樓近20個單位，終以469萬元購入天水圍嘉湖山莊三房單位，較叫價低11萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原姚文龍指，西半山福澤花園A座中低層3室，實用面積約721方呎，兩房間隔，今年4月叫價1,100萬元，終以1,050萬元沽出，減價50萬元，呎價約14,563元，是次成交價為屋苑近1年半以來新低。

●利嘉閣陳家豪稱，鰂魚涌康怡花園A座低層8室，實用面積約710方呎，套三房間隔，新買家為區內客，睇樓後即與業主進行洽購，單位原先叫價958萬元，最終以850萬元成交，呎價約11,972元。

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新界區

●祥益謝利官指，天水圍嘉湖山莊美湖居7座中層H室，實用面積約540方呎，三房間隔，新買家為區內租客，考慮到現時樓價回落，參觀近20個放盤，上址屬移民盤，累減11萬元，以469萬元成交，呎價約8,685元。

●祥益黃文樂稱，屯門公屋田景邨田樂樓低層7室，實用面積約366方呎，區內客早前陪兒子睇樓，因兒子已在同屋苑置業，決定以綠表資格入市，獲減價25萬元，未補價第二市場以110萬元購入上址，呎價約3,005元。

●利嘉閣呂國雄稱，元朗錦綉花園I段3街雙號屋，實用面積約848方呎，三房間隔，議價後以975萬元成交，呎價約11,498元，原業主在2006年僅以300萬元買入，持貨約18年帳面獲利約675萬元。

●中原蔡天賜稱，粉嶺及上水5月暫錄約81宗二手買賣，較上月跌約10%，粉嶺欣盛苑E座中層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價約300萬元，以297萬元易手，呎價約7,406元，新買家為白居二客。

●中原吳華彩指，大埔嘉豐花園15座高層單位，實用面積約658方呎，兩房間隔，叫價約620萬元，議價後以570萬元沽出，呎價約8,663元，新買家為區內客。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山本月暫錄約86宗二手買賣，馬鞍山居屋錦英苑C座中層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，議價後已補價自由市場價350萬元易手，呎價約8,728元，新買家為用家。

●世紀21奇豐鄭達昌稱，馬鞍山迎海‧星灣御21座中層C室，實用面積約510方呎，兩房間隔，享園景，叫價740萬元，減12萬元，以728萬元獲買家承接，呎價約14,275元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢莫遮輋村單號村屋分層單位，兩房間隔，望山景，連天台，以588萬元成交，低市價5%，原業主於2016年2月以545萬元購入，持貨約8年帳面獲利43萬元，期內樓價只升值約8%。

●利嘉閣羅志雄稱，將軍澳日出康城領凱11座左翼高層B室，實用面積約1,005方呎，四房連儲物房間隔，望內園景，區內客已睇樓約3年，叫價1,020萬元，最終以1,005萬元成交，呎價約10,000元。

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