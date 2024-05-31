美股道指升132點　戴爾績後重挫17%

美國通脹數據持平，反映通脹未有進一步惡化，美股周五早段微升，道指升132點，報38,244點；標指升7點，報5,242點；納指升10點，報16,747點。港股夜期報18,083點，升74點，高水3點。

企業消息方面，因為AI熱潮而股價大漲的戴爾(Dell)，公布了截至止5月3日止季度業績，由於AI伺服器相關的訂單及銷售表現無甚亮點，拖累其股價重挫17.66%。

美國連鎖倉儲式雜貨市場Costco公布了截至5月12日止財季業績，季度收入按年增長9.07%至585.15億美元；純利按年增長29.1%至16.81億美元。季內經調整（撇除汽油銷售及匯率影響）的同店銷售收入按年增長6.5%，其中美國地區升幅為6%、加拿大升7.4%、其他海外地區升8.5%。另外，電商網購銷售按年增長20.7%，財務總監Gary Millerchip解釋，增長主要來自金條、禮品卡及家庭電器。Costco股價早段曾跌1.4%。

行政總裁Ron Vachris亦指出，消費者正花費更多在可自由支配的產品消費，購買更多「想要」而不是「需要」的產品，如體育用品、家居用品、玩具等，這些類別的增長強勁。在食品類別方面，碎牛肉、去骨去皮雞胸肉銷量都非常龐大。在西方餐飲文化中，雞胸屬於較值錢的部位(Top Cut)，而雞腿、雞翼等反而屬於較便宜的部位。

另外，服裝品牌公司Gap Inc.亦公布了截至5月4日止財季業績，收入按年增長3.41%至33.88億美元；淨利潤1.58億美元，按年由虧轉盈。該公司調高了全年業績指引，料收入將略有增長，之前的預測是按年持平。而單計本季，預測收入也會有低單位數增長。Gap股價早段曾升13.36%。